Tina Šutej odlično tekmovala tudi v Varaždinu na hrvaškem DP

Tina Šutej (Kladivar) je na odprtem atletskem prvenstvu Hrvaške v Varaždinu v skoku s palico zmagala in s 4,60 metra ponovno potrdila dobro formo in normo za svetovno prvenstvo v Dohi.

"Nova dobra tekma je za mano, spet sem dosegla dober izid. Le na višini 4,70 m sem podrla letvico, vse prejšnje sem zmogla v prvih poskusih. Poleg tega sem nadaljevala z zelo dobrim povprečjem sezone. Manjka le še pika na i, to je norma za olimpijske igre v Tokiu prihodnje leto in nov slovenski rekord. Na višini 4,70 m sem po prvem skoku zamenjala palico. Vzela sem tršo za zadnja dva poskusa in se nisem uspela ujeti. Mogoče je bila palica vseeno malo pretrda in ni bilo tekočega skoka," je pojasnila Šutejeva.

Tekmovati je začela že dolgo potem, ko so hrvaške tekmovalke na višini 3,80 m končale s tekmovanjem. Na 4,25, 4,35 in 4,60 m je bila uspešna v prvih skokih.

"Za dober skok na 4,70 m je treba tudi malo pomoči ugodnega vetra. Tokrat je pihal v bok in je menjal smer in jakost. A smo lahko zadovoljni s povprečjem Šutejeve v tej sezoni, za nov slovenski rekord pa je treba imeti tudi dobre pogoje," je dodal trener Šutejeve Milan Kranjc.

