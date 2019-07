Nejc Jeraša bo postal novi v. d. direktorja AZS

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nejc Jeraša bo 1. septembra postal novi v. d. direktorja Atletske zveze Slovenije (AZS), je danes na seji potrdil upravni odbor AZS. Nekdanji atlet Dejan Dokl, za ptujski klub je nastopal v suvanju krogle, bo na tem položaju ostal do konca avgusta, direktor AZS pa je bil od 2. februarja 2017.

"UO se je odločil, da potrdi Jerašo, ki je že doslej delal v marketingu zveze, za novega v. d. zveze. Dokl zaradi novih poslovnih priložnosti in izzivov odhaja, v tem času pa bosta lahko predala posle in zagotovila nemoteno delovanje pisarne AZS sredi atletske sezone. Nejc Jeraša se je že doslej izkazal s svojimi organizacijskimi, poslovnimi in administrativni sposobnostmi, člani UO pa pričakujemo nadgradnjo dosedanjega dela," je pojasnil predsednik AZS Roman Dobnikar.

Petintridesetletni Jeraša je dve leti aktivno treniral atletiko, v tretjem in četrtem letniku gimnazije Lava je v Kladivarju tekel na srednjih progah. Zaradi odhoda na študij v Ljubljano, kjer je v rednem roku končal ekonomsko fakulteto, je pustil tekmovalno atletiko. V njej se je izkazala njegova mama Nada Šober (poročena Jeraša), ki je bila nekdaj zelo uspešna tekačica na srednjih in dolgih progah.

Nejc Jeraša je bil aktiven tudi v smučanju, desetletje je bil član slovenske demonstratorske vrste. V Hervisu, kjer je delal v nabavi športne opreme, je po štirih letih postal vodja nabave obutve za Slovenijo in Hrvaško in je nato oddelek vodil tri leta.

"Ko sem končal tam, sem si želel vzeti nekaj mesecev premora, a sta me že prej član UO AZS Primož Feguš in predsednik Roman Dobnikar povabila k delu v AZS, za marketing in sponzorje. Julija leta 2017 sem se odločil za sodelovanje," je povedal Jeraša.

"Atletika je zelo različna, največji izziv je usklajevanje vseh interesov, prav tako sodelovanje s sponzorji. Pripravili smo nekaj dobrih tekmovanj in akcij, lani je tako teklo kar 23.000 otrok. Začeli smo tudi z akcijami, da bi naše najboljše atletinje in atlete poslovni svet in ostali prepoznali kot blagovne znamke," je dodal Jeraša.

V naslednjem letu si želi, da bi mednarodno ligo AZS, ki so jo po nekaj letih v tej sezoni znova obudili, dvignili še na višjo raven. "Želimo še izboljšati pogoje za delo atletinj in atletov, pa tudi za klube, trenerje, sodnike in ostale, ki delujejo v atletiki. Vesel sem tudi sodelovanja v pisarni z Marijo Šestak, ki dela na strokovnem delu. Ta vloga ji je pisana na kožo, saj je bila še nedolgo nazaj vrhunska atletinja, ki zelo dobro pozna ta šport ter je poznana doma in po svetu," je sklenil Jeraša.

Preberite še: