Ratejeva izvrstna na DP v Celju, Černjulovo dva centimetra ločila od SP

Martina Ratej je prvi dan odprtega atletskega prvenstva Slovenije v Celju v metu kopja zmagala in s 63,79 m znova potrdila mednarodno normo (61,50 m) za svetovno prvenstvo, ki bo v Dohi med 27. septembrom in 6. oktobrom.

Hudo vročino je pozno popoldne za nekaj časa zamenjal dež in pred večino disciplin nekoliko ohladil ozračje.

Maruša Černjul je nato v skoku v višino preskočila 1,92 m, na višini norme za SP (1,94 m) pa je bila dvakrat zelo blizu.

Maja Mihalinec je nato že v kvalifikacijah teka na 100 m tekla 11,20 sekunde (norma za SP je 11,24), vendar je pihal premočan veter v hrbet, in sicer 3,4 m/s. V finalu pa je veter pihal v prsi (-0,8 m/s) in je tekla 11,46 sekunde.

Anita Horvat je v teku na 400 m slavila z 52,38 in po slabšem začetku zaostala za normo za Doho (41,80).

Dobro je nastopil tudi Nejc Pleško v metu kladiva (74,60 m). Neja Filipič, bronasta z letošnje univerzijade, je ob poškodbi gležnja v troskoku s 13,58 m le za dva centimetra zaostala za Evo Pepelnak, peto na mladinskem EP, ki je s 13,60 m za več kot pol metra zaostala za normo za SP (14,20 m).

Eva Pepelnak je v troskoku za dva centimetra ugnala Nejo Filipič. Foto: Peter Kastelic

Med zgolj dvema tekmovalkama na startu na 100 m ovire je pričakovano z več kot 10 m prednosti zmagala Joni Tomičić Prezelj in tekla prav toliko kot pred šestimi tedni na stadionu Kladivarja na pokalni tekmi (13,40). Tudi med moškimi je na visokih ovirah po napovedih zanesljivo slavil Filip Jakob Demšar (14,38).

Na stadionu Kladvarja končno prebila "magično" mejo 62 metrov

Ratejeva je po skromnem začetku, 57,32 m, nadaljevala z 61,82, prestopom ter 63,79, 57,76 in 60,31 m. "Zadovoljna sem s tekmo, v načrtu je bilo že pred sezono, da je za prvi del sezone vrhunec prav DP. Žal je manjša daljava od pričakovanj, toda tudi sezona se je začela malo slabše. Današnji dosežek je res dober, sem v formi in lahko pričakujem v nadaljevanju še boljše mete," je Ratejeva pojasnila in izpostavila, da je na stadionu Kladvarja končno prebila "magično" mejo 62 m.

Norme za SP imajo od slovenskih predstavnikov poleg nje le še Tina Šutej v skoku s palico in slovenska rekorderka na 3000 m zapreke Maruša Mišmaš. Tokrat jo je za las zgrešila Černjulova. Na 1,74 in 1,80 m je bila uspešna prvih skokih, v drugih na 1,85 in 1,89 m, na 1,92 pa znova prvič.

Maruša Černjul je še brez norme za svetovno prvenstvo. Foto: Peter Kastelic

Černjulova zadovoljna in razočarana obenem

"Zadovoljna sem, a tudi malo razočarana, ker nisem dosegla norme, ki sem ji bila dvakrat blizu. Malo energije so mi pobrali skoki in poprave na nižjih višinah, potem pa še skok na 1,92, ko sem bila zelo vesela in sem izgubila energijo ob tistem kričanju," se je nasmejala Černjulova. Ta je po tej tekmi znova v krogu tistih, ki bi v tem trenutku nastopili na SP, saj še ni dovolj atletinj z normo za predvideno število nastopajočih v Dohi.

Horvatova do zmage v finišu

Horvatova je bila v teku na stadionski krog dolgo za Majo Ćirić (2., 52,53) in Agato Zupin (3. 53,86), a ju je v drugem delu ciljne ravnine ugnala. "Prvi del je bil počasen, dve tekmovalki sta šli mimo mene in sem ju imela ves čas pred sabo. Na koncu sem s finišem obe prehitela in dosegla tudi zelo dober čas. Zato sem zadovoljna," je povedala Horvatova.

Maja Mihalinec: Za osebni rekord in normo za SP rabim tudi majceno pomoč vetra. Foto: Peter Kastelic

Smola za Mihalinčevo

Mihalinčeva je imela smolo z vetrom. "Malo sreče je treba, sem sicer zelo dobro pripravljena, a za osebni rekord in normo za SP rabim tudi majceno pomoč vetra. Bilo ga je malo preveč v kvalifikacijah, a tudi z vetrom +2,0 m/s bi bil izid podoben. Tudi če ga je malo več od dovoljenega, moraš vrteti noge. Upam, da bo bolje jutri, ko bom dala vse od sebe v teku na 200 m," je napovedala nov lov na normo Mihalinčeva.

Nejc Pleško je ubranil državni naslov v metu kladiva. Foto: Peter Kastelic

Pleško odslej še bolj motiviran

Nejc Pleško je ubranil naslov v metu kladiva in s 74,60 m za slab meter in pol zaostal za normo za SP (76 m), ki pa jo je dosegel katarski zmagovalec Amgad Ashraf ElSeify (76,21 m). Slednji je imel razen enega prestopa vse mete prek 74,44 m. Pleško, ki je pojasnil, da ima še nekaj rezerv v tehniki, je imel še dva veljavna poskusa, poleg najdaljšega v tretji seriji še 73,83 m na uvodu prvenstva, saj so s kladivom začeli DP.

"Super nastop, napredoval sem v zadnjem času, občutek je veliko boljši in sem zato še bolj motiviran. Vem, da moram najti pravi tehnični model meta med tekmo, ker na silo ne gre. Kladivo preveč vlečem, mora biti bolj svobodno. To moram še doseči na tekmi," je pojasnil Pleško.

Izidi prvega dne atletskega DP: Moški: - 100 m (veter +0,2 m/s): 1. Tilen Ovniček (Krk) 10,79 2. Žiga Benko (Kla) 10,82 3. Jure Grkman (Kam) 10,87 - 400 m: 1. Rok Ferlan (Tri) 47,48 2. Lovro Mesec Košir (Mass) 47,55 3. Žiga Kopač (Mass) 49,03 - 1500 m: 1. Jan Petrač (Mass) 3:52,56 2. Vid Kramer (Kla) 4:05,79 3. Maj Popelar (Kla) 4:06,63 - 5000 m: 1. Jan Kokalj (Kla) 16:05,72 2. Jakob Medved (TJL) 16:29,31 3. Jaka Grže (Pos) 16:46,63 - 110 m ovire (+0,5 m/s): 1. Filip Jakob Demšar (Mass) 14,38 2. Peter Hribaršek (Vel) 15,06 3. Leon Ljubič (Kro) 16,12 - 4x100 m: 1. Krka Novo mesto 42,12 2. Velenje 42,52 3. Triglav Kranj 42,63 - daljina: 1. Žan Viher (Ptu) 7,12 2. Dino Subašič (Vel) 7,11 3. Rok Renner (Kla) 7,05 - palica: 1. Ambrož Tičar (Kro) 4,93 2. Ambrož Škafar (Tri) 4,50 3. Jože Švirt (Krk) 4,20 - krogla: 1. Tomaš Đurović (ČGo) 19,32 2. Blaž Zupančič (Mass) 16,70 3. Jože Pirnat (Dom) 12,25 - kladivo: 1. Amgad Ashraf ElSeify (Kat) 76,21 2. Nejc Pleško (Oli) 74,60 3. Jurček Korpič Lesjak (Ptu) 56,44

Ženske: - 100 m (-0,8 m/s): 1. Maja Mihalinec (Mass) 11,46 2. Vika Rutar (Mass) 12,35 3. Kaja Debevec (Mass) 12,44 - 400 m: 1. Anita Horvat (Vel) 52,38 2. Maja Ćirić (Mass) 52,53 3. Agata Zupin (Vel) 53,86 - 1500 m: 1. Urša Arzenšek (Kla) 4:42,49 2. Katja Radmilovič (PMb) 4:44,86 3. Barbara Kok (Kla) 4:46,87 - 5000 m: 1. Neja Kršinar (Pap) 17:29,51 2. Klara Ljubi (Krk) 19:10,91 3. Breda Škedelj (Krk) 19:53,56 - 100 m ovire (0,0): 1. Joni Tomičić Prezelj (Oli) 13,41 2. Petra Rahne (Tri) 15,04 - troskok: 1. Eva Pepelnak (Kla) 13,60 2. Neja Filipič (Mass) 13,58 3. Paola Borović (Hrv) 13.47 - višina: 1. Maruša Černjul (Kla) 1,92 2. Monika Podlogar (Tri) 1,77 3. Karmen Grnjak (Ptu) 1,60 - disk: 1. Kristina Rakočević (ČGo) 56,37 2. Veronika Domjan (Ptu) 52,84 3. Hana Urankar (Kla) 45,97 - kopje: 1. Martina Ratej (Kla) 63,79 2. Tina Vaupot (Mass) 43,59 3. Nina Rman (Rad) 42,72

