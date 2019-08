Slovenska reprezentanca v popolni zasedbi na tretjeligaško evropsko prvenstvo

Slovenska atletska reprezentanca bo z vsemi najboljšimi atletinjami in atleti konec tedna, 10. in 11. avgusta, nastopila v drugi ligi na 8. ekipnem evropskem prvenstvu. V Varaždinu si bo Slovenija v soboto in nedeljo poskušala izboriti uvrstitev v prvo ligo, višja od te je superliga, ki bo med 9. in 11. avgustom potekala v Bydgoszczu na Poljskem.