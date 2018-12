Iaaf ni ukinila sankcij, ruska atletika ostaja brez mednarodnih nastopov

Mednarodna atletska zveza (Iaaf) ni ukinila sankcij proti Ruski atletski zvezi in tako predstavniki te federacije zaradi s strani države podprtega dopinškega sistema še vedno ne morejo v celoti nastopati na mednarodnih tekmovanjih, je odločitev izvršnega odbora sporočila Iaaf. Sankcije so bile uvedene novembra 2015.

Tekmujejo lahko le tisti ruski atleti in atletinje, ki dokažejo, da niso del ruskega sistema in da izpolnjujejo mednarodne dopinške kriterije. Ruski predstavniki tako pod svojo zastavo ne bodo mogli nastopiti na evropskem dvoranskem prvenstvu (EP) v začetku marca prihodnje leto v Glasgowu, razen v primeru, če bi prišlo do izpolnitve zahtev vodstev mednarodnih športnih organizacij in bo to potrdil tudi IO Iaaf, ki pa se predvidoma pred marcem ne bo sestal.

Foto: Thinkstock

Rune Andersen, vodja delovne skupine Iaaf za Rusijo, je dejal, da so odločitev o tem, da sankcije ostanejo, sprejeli zato, ker Rusi ne izpolnjujejo v celoti zahtev Iaaf in morajo priznati tudi kršitve iz preteklosti. Dodal je, da bi morali Rusi zagotoviti neodvisnim organom dostop do rezultatov in vzorcev dopinških testov med letoma 2011 in 2015, ki so v moskovskem laboratoriju, ter plačati tudi stroške Iaaf.

Moskovski laboratorij bodo strokovnjaki Svetovne protidopinške organizacije (Wada) obiskali prihodnji teden, prejšnji teden pa so lahko vanj prvič tudi vstopili. WADA je do konca leta Rusom postavila rok, v katerem morajo biti podatki, o katerih je govoril Andersen, dostopni njihovim strokovnjakom.