Nekdanji olimpijec Jon Ridgeon novi direktor Iaaf

Iaaf je pred tremi leti uvedla prepoved nastopov članov Ruske atletske zveze (RUSAF) na mednarodnih tekmovanjih "zaradi s strani države podprtega dopinškega sistema". Na tekmovanjih lahko nastopajo le tisti Rusi, ki dokažejo, da niso del sistema ruske atletike ter izpolnjuje mednarodne standarde dopinških kontrol.

Enainpetdesetletni Britanec Jon Ridgeon je že vse življenje v športu in je po uspešni tekmovalni atletski karieri potem zašel v poslovne vode, povezane s športom. Vodil je organizacije različnih športnih panog in organizacijske odbore tekmovanj. Med drugim je pred slabima desetletjema britansko atletsko zvezo preusmeril med poslovno najuspešnejše zveze na otoku in širše, bil pa je tudi med arhitekti atletske diamantne lige, največje serije tekmovanju kraljice športov na svetu.

Predsednik Iaaf Sebastian Coe je dejal, da od rojaka pričakuje, da bo že v naslednjem triletnem obdobju, ko so na programu dve svetovni prvenstvi in olimpijske igre, zvezi na osnovi sedanjih izkušen in opravljenega dela začrtal novo pot v prihodnost. Ridgeon bo nov položaj zasedel marca prihodnje leto, ko se bo končal mandat Francoza Olivierja Gersa, ki je odstopil vsega 18 mesecev po imenovanju zaradi drugačnih pogledov na poslovno usmeritev Iaaf, kot ga ima trenutno vodstvo na čelu s Coeom.