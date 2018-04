IAAF sprejela novo klasifikacijo za določitev ženskega spola

Mednarodna atletska zveza (IAAF) je sprejela novo klasifikacijo za določitev ženskega spola za teke od 400 metrov do ene milje ter mnogoboj. Na prvem mestu mora biti ta oseba po zakonu priznana kot ženska ali transpolna oziroma temu enakovredna oseba, poleg tega pa mora imeti tudi ustrezno nizko raven testosterona.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tekmovalka mora znižati raven testosterona v krvi na manj kot pet nanomolov na liter v neprekinjenem obdobju najmanj pol leta (na primer s hormonskimi terapijami), ta raven pa mora ostati pod pet tudi v času tekmovanj in zunaj tekmovalnega obdobja, ko želi zaradi kontrol ostati v tekmovalnem procesu.

Coe: Želimo izenačiti pogoje za vse

Sebastian Coe je predsednik IAAF. Foto: Getty Images Nova pravila za udeležbo na tekmovanjih ter za priznanje rekordov bodo začela veljati 1. novembra letos.

"Kot mednarodna zveza moramo zagotoviti enakovredne pogoje za tekmovanja za vse. Kot številni drugi športi si želimo ohraniti dve vrsti tekmovanj, za moške in za ženske, zato morajo biti tudi jasna pravila, kdo lahko v kateri izmed njih nastopi. Raziskave so pokazale, da moški spolni hormon testosteron, tisti, ki ga proizvaja telo ali pa je vanj pride umetno, znatno poveča tekmovalne dosežke v ženski atletiki. Pravila, ki smo jih postavili, so sprejeta zaradi tega, da izenačimo pogoje za vse," je dejal predsednik IAAF Sebastian Coe.

Semenya v središču razprav

Študija IAAF in Svetovne protidopinške agencije Wade je namreč pokazala, da so športnice, ki imajo naravno visoko raven testosterona, v prednosti glede na tekmice; ta naj bi znašala tudi 4,5 odstotka.

Caster Semenya je lani dvakrat stala na zmagovalnem odru na svetovnem prvenstvu v Londonu. Foto: Getty Images

Južnoafričanka Caster Semenya je bila vse od leta 2009, ko je bila prvič zlata na svetovnem prvenstvu v teku na 800 metrov, predmet razprav o svojem spolu. Pod žarometi je bila tudi na lanskem SP v Londonu, kjer je bila zlata na 800 in bronasta na 1500 metrov. Ob robu SP so veliko razpravljali o spremembi pravil IAAF glede naravnega testosterona med atletinjami.

27-letnica, dvakratna olimpijska prvakinja na 800 metrov in trikratna svetovna prvakinja na tej razdalji, je bila ena od atletinj, ki je morala jemati zdravila za znižanje ravni testosterona vse do leta 2015, ko je Mednarodna arbitraža za šport (Cas) zavrgla pravilo IAAF, ki je uveljavljalo najvišjo stopnjo naravnega testosterona v krvi atletinj. CAS je januarja letos suspenz podaljšal še za pol leta.