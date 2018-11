Pri Iaafu obelodanili seznam za laskavo atletsko nagrado

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna atletska zveza (Iaaf) je danes objavila seznam tekmovalcev in tekmovalk, ki se bodo potegovali za laskavo nagrado atlet in atletinja leta, ki jo bodo izročili 4. decembra na gala večeru v Monte Carlu.

V ženski konkurenci se bodo za laskavi naslov potegovale Britanka Dina Asher-Smith (100 in 200 m), Kenijka Betarice Chepkoech (3000 m zapreke), Kolumbijka Caterine Ibarguen (troskok), Bahamka Shaunae Miller-Uibo (100 in 200 m) ter Belgijka Nafissatou Thiam (sedmeroboj), v moški pa Američan Christian Coleman (60 m, 100 m), Šved Armand Duplantis (palica), Kenijec Eliud Kipchoge (maraton), Francoz Kevin Mayer (deseteroboj) in Katarec Abderrahman Samba (400 m ovire).

Nabor najboljših atletov in atletinj v tej sezoni so sestavili predstavniki Iaafa, medijev in privrženci kraljice športa.