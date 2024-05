Kakšna kraljica šprinta! Ima 90 let in podira rekorde! #video

Spoznajte italijansko kraljico šprinta. Ime ji je Emma Maria Mazzenga in je lastnica petih svetovnih rekordov, seniorskih rekordov. Gospa bo namreč poleti dopolnila 91 let!

Država z najstarejšim prebivalstvom v evropski uniji je Italija. Vsak četrti ima več kot 65 let. In tako ni presenečenje, da imajo svetovno rekorderko v šprintu v starostni skupini nad 90 let! To je Emma Maria Mazzenga, ki je nedavno na 200 metrov tekla 51,47 sekunde. Prvega avgusta leta 1933 rojena Emma Maria je trenutno lastnica petih svetovnih, devetih evropskih in 28 italijanskih rekordov v različnih starostnih skupinah.

Ženski svetovni rekord na 200 metrov je eden najstarejših, leta 1988 je takrat 28-letna Florence Griffith Joyner tekla 21,34. Svetovni seniorski rekord v starosti nad 50 let pa ima Jamajčanka, ki je ob koncu kariere nastopala za Slovenijo, Merlene Ottey.

Emma Maria Mazzenga Foto: Reuters "Sem zelo zadovoljna, kar malo presenečena, saj nisem mislila, da sem tekla tako hitro," je neustavljiva Italijanka povedala po rekordnem teku. Prejšnji najhitrejši dosežek na 200 metrov nad starostjo 90 let je imela Japonka Emiko Saito (53,35). Neposrednih tekmic v svoji kategoriji običajno nima, zato pa po tekmah z mlajšimi vedno rada spije pivo, pravi. Družba je eden od razlogov, da se ukvarja s tekom. "Tako sem vedno obkrožena z ljudmi in nisem nikoli osamljena."

"Tečem za dobre rezultate. Ker nimam tekmic, že na štartu vem, da bom zmagala. In zato ciljam na čim boljši čas." Z atletiko in tekom se je tekmovalno pravzaprav začela ukvarjati šele na zrela leta. V kategoriji masters, torej starostnikov, nastopa od svojega 53. leta. "To mi je pomagalo prebroditi težke čase, ki jih seveda v tako dolgem življenju, kot ga imam sama, ni manjkalo." Sicer v smehu pravi, da dolgoročnih načrtov raje ne dela, a ima vseeno na koledarji označeno letošnje italijansko prvenstvo in svetovno seniorsko prvenstvo, ki bo naslednje leto na Švedskem.

Ponosno pokaže izkaznico italijanske atletske zveze z datumom svojega rojstva. Foto: Reuters