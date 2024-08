Evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh je zmagal na atletski diamantni ligi v Rimu z 68,61 metra v zadnji seriji in se uvrstil tudi v finale letošnje sezone sredi naslednjega meseca v Bruslju. V večnem mestu je Tina Šutej, druga slovenska predstavnica, v skoku s palico, ki še poteka, zasedla sedmo mesto s 4,43 metra. Winfred Yavi iz Bahrajna je v teku na 3000 m z zaprekami s časom 8:44,39 tekla drugi izid vseh časov in le za sedem stotink zgrešila svetovni rekord iz leta 1991.

Drugi je bil presenetljivi olimpijski zmagovalec iz Pariza Roje Stona iz Jamajke s 67,85 m, tretji pa svetovni rekorder in olimpijski podprvak Mikolas Alekna iz Litve s 67,68 m. Sledila sta Avstralec Matthew Denny, bronasti z OI v Parizu je vrgel 66,44 m, in na petem mestu svetovni prvak in nekdanji olimpijski zmagovalec Daniel Stahl iz Švedske s 65,04 m.

"Zanimiva tekma, začel sem slabo, imel sem težave s krogom za izmed. Bil je prašen in je drselo. Potem pa sem pridobival občutek za krog in sem šel lahko na polno. V peti seriji diska in meta še nisem čisto zadel, a sem skoraj vrgel 67 m. Potem pa je bil zadnji poskus res dober. Že ko sem spustil disk, sem imel dober občutek, let pa je bil tudi dober in sem če pred pristankom diska na tla vedel, da bom zmagal," je dejal Čeh po drugi zmagi na diamantnih ligah v sezoni in deseti v karieri.

Cilj izpolnjen

"Cilj sem izpolnil, uvrstil sem se v finale diamantne lige z dobrim nastopom. Sedaj bom skušal znova dati vse od sebe v Bruslju in dobro tekmovati. V prejšnjih dveh letih sem šel na finalno tekmo potem, ko sem vodil v sezoni. S to ne šteje, ker je zmagovalec finalnega mitinga tudi končni zmagovalec. Zato se bom potrudil, da zmagam. Čeprav se OI niso izšle po planu, pa sem v dobri formi in lahko še vedno vrežem prek 70 m," je dodal Čeh. Že 3. septembra bo nastopil na Češkem, 8. septembra pa v Zagrebu, kjer bo imel predzadnjo tekmo leta.

"Cilj sem izpolnil, uvrstil sem se v finale diamantne lige z dobrim nastopom." Foto: Guliverimage

Alekna je odprl tekmo s 66,90 m in s tem vodil po prvi seriji, Čeh, ki je bil tretji po vrsti, pa je vrgel le 63,77 m za peto mesto. V drugi seriji je povedel Stona s 67,85 m, Čeh je s 65,05 m izboljšal svoj uvodni dosežek, a ostal peti. Denny, ki je lani v finalu v ZDA odvzel zmago Čehu na diamantni ligi, je bil s 66,44 m iz druge serije tretji.

Čeh je v tretjem metu zmogel 63,87 m in ostal peti, po 65,27 m pa je v četrti seriji pridobil eno mesto, bil pa je edini med vodilno četverico, ki je imel v seriji veljaven met. V peti seriji so Alekni namerili 67,68 m, a je ostal drugi, na tretje mesto pa je s 66,87 m napredoval Čeh in na četrto potisnil Dennyja. S 65,04 m je pred zadnjo serijo na peto mesto prišel Stahl.

Z zadnjim metom do zmage

V šesti seriji, ko je metala le še prva trojica, je za zaključek Stona vrgel 65,62 m, Alekna je ostal brez izida, Čeh pa je z 68,61 m slavil zmago, pomembno v boju za uvrstitev v finale šesterice na diamantni ligi; pred tekmo je bil sedmi.

Čeh je rekord mitinga v italijanski prestolnici postavil 9. junija 2022, ko je zmagal s 70,72 m. Tokrat je nastopil prvič po olimpijskih igrah v Parizu, kjer je bil četrti. To je bila tudi zadnja tekma diamantne lige pred finalom sezone v Bruslju, ker diska ni na programu predzadnjega mitinga te najprestižnejše serije naslednji teden v Zürichu.

Alekna je po četrti od štirih diamantnih tekmah leta v metu diska s 30 točkami prvi, Denny je drugi s 26 točkami, tretji je Stahl z 22, Čeh jih ima na četrtem mestu 14. A to ne šteje, finale v Bruslju bo postavil končni vrstni red, ko se bodo brisali vsi prejšnji dosežki.

Tina Šutej je končala na sedmem mestu. Foto: Reuters

Šutej zasedla sedmo mesto

Tina Šutej, druga slovenska predstavnica, je v skoku s palico zasedla sedmo mesto s 4,43 metra. V tej disciplini je zmagala Avstralka Nina Kennedy, olimpijska in svetovna prvakinja je skočila 4,83 m. Toliko, a z več poskusi, je zmogla tudi drugouvrščena Sandi Morris iz ZDA.

Kennedy je tudi edina, ki si je v tej disciplini že zagotovila nastop v finalu najprestižnejše serije mitingov, na osmem mestu je Šutej. Ima 11 točk in jo pet točk loči od šestega mesta, kolikor jih je na voljo za zaključno tekmo. Predzadnji diamantni miting sezone bo naslednji teden v Zürichu. Tam ne bo meta diska, v sredo pred četrtkovim osrednjim delom pa bodo v mestu posebej pripravili tekmo v skoku s palico.

Winfred Yavi je za las zgrešila nov svetovni rekord. Foto: Guliverimage

Yavi blizu svetovnemu rekordu

Winfred Yavi iz Bahrajna je na atletski diamantni ligi v Rimu v teku na 3000 m z zaprekami s časom 8:44,39 tekla drugi izid vseh časov in le za sedem stotink zgrešila svetovni rekord, 8:44,32 je Kenijka Beatrice Chepkoech tekla v Monaku 6. julija 1991.

Yavi je bila že doslej druga na večni lestvici, 8:50,66 je tekla septembra lani na finalu diamantne serije v Eugenu v ZDA. V Rimu je bila za njo druga z ugandskim rekordom 8:48,03 Peruth Chemutai, tretja pa Kenijka Faith Cherotich z 8:57,65.