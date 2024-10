Ljubljana znova v središču tekaške pozornosti: tekači na 10, 21 in 42 km v lov na osebne rekorde

Ljubljana bo danes gostila osrednji del NLB 28. ljubljanskega maratona. Za največji športno-rekreativni dogodek v državi se je za oba dneva prijavilo 24.675 tekačev. Po sobotnih tekih otrok in mladine se bo današnji tek na 10 km začel ob 8. uri, uro pozneje bodo startali maratonci na 21 in 42 km. Za tek so napovedane ugodne temperature okoli 14, 15 stopinj Celzija ter dan brez dežja.