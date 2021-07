Čeh s serijo izjemnih dosežkov napoveduje visoko uvrstitev v Tokiu

Slovenski junaki na EP do 23 let

Na evropskem atletskem prvenstvu do 23 let v drugi polovici prejšnjega tedna v Tallinnu v Estoniji je Slovenija osvojila tri medalje, Kristjan Čeh zlato v metu diska, Klara Lukan srebro v teku na 5000 metrov, oba bosta nastopila tudi na olimpijskih igrah v Tokiu, ter Lia Apostolovski bron v skoku v višino.

Čeh je v Tallinnu uspešno ubranil naslov, v lasti ima drugi izid sezone na svetu, pred njim je le svetovni prvak iz Švedske Daniel Stahl. Letos je Ptujčan v seriji vrhunskih izidov praktično na vsaki tekmi še dvakrat vrgel prek magične meje 70 m, kar je več od olimpijskega rekorda.

"Bilo je nekaj pritiska, vsi so od mene pričakovali vrhunski izid. V kvalifikacijah sem dosegel rekord prvenstev, tudi v finalu sem ga in sem zelo zadovoljen. V sredo bom nastopil še v Novem mestu, kar bo zadnji nastop pred OI. Gre mi celo bolje, kot sem si mislil pred sezono. Na poti do Tokia gre vse po načrtih," je na sprejemu po vrnitvi najuspešnejše slovenske ekipe s tovrstnih tekmovanj iz Estonije povedal Čeh. Z njim je bilo tudi njegovo dekle Anna Maria Orel, metalka kladiva iz Estonije.

Klara Lukan: V ključnih trenutkih sem ohranila mirne živce

"Na mladinskem EP v krosu me je pred dvema letoma, kjer sem bila tudi srebrna, prehitela ista Italijanka kot v Estoniji. A sem imela načrt, da osvojim medaljo in mi je to tudi uspelo. V prvem delu tekme sem varčevala z močmi, nato pa sem šla naprej, ker sem hotela ostale zlomiti z močnim ritmom. Uspelo mi je ugnati vse razen omenjene Italijanke. V ključnih trenutkih sem ohranila mirne živce in bila za to nagrajena," je menila Lukanova.

Klara Lukan je osvojila srebrno odličje. Foto: Peter Kastelic/AZS

Na 5000 m je pred dvema letoma osvojila naslov mladinske evropske prvakinje, letos pa se ji je uspelo uvrstiti med 42 najboljših na svetovni lestvici in si zagotoviti nastop na OI. "Te so prestiž, ki si ga zagotovo želi vsak športnik. Sem presrečna, da sem dobila priložnost nastopiti v Tokiu. To je nagrada za vložen trud, nastopila bom sproščeno, brez vseh pritiskov v konkurenci z najboljšimi na svetu," je dodala Lukanova.

Lia Apostolovska: Želja nastop v Parizu

Apostolovska ima praktično v genih skok v višino, njen oče Sašo je bil slovenski rekorder v tej disciplini. "V Estoniji sem dosegla največji dosežek kariere doslej. Izid sezone sem izenačila na najpomembnejši tekmi zame. Kljub temu, da je bila močna konkurenca, tri favoritinje so imele tudi olimpijsko normo, sem pokazala največ, kar je mogoče, in osvojila medaljo. Moja želja je, da bi lahko nastopila na OI čez tri leta v Parizu," pa je napovedala Apostolovska.

"Moja želja je, da bi lahko nastopila na OI čez tri leta v Parizu," je napovedala Apostolovska. Foto: Grega Valančič/Sportida

Predsednik Atletske zveze Slovenije (AZS) Roman Dobnikar je uvodoma spomnil na besede nekdanjega košarkarskega asa Michaela Jordana. "Dejal je, da lahko odpusti vsakemu, ki pade, ne odpusti pa tistemu, ki ne vstane in ne poskusi znova. To je glavno vodilo športa, pri nas v zvezi pa postaja vse pomembnejše tudi vlaganje v ekipni pristop, vlagali bomo denar in strokovno delo v štafete. Tako lahko raste reprezentanca," je napovedal Dobnikar.

"Pred štirimi leti smo se vrnili z mlajšega mladinskega SP, kjer sem bil v Keniji tudi vodja ekipe, ki je zabeležila 15 uvrstitev med 16 najboljših. Lep del te ekipe je sedaj tukaj. Že tedaj sem dejal, da je to najboljša generacija v naši atletski zgodovini, ki raste in sem navdušen. A za prave izide v članski kategoriji je potreben poklicni pristop in upam, da bodo imeli naši atletinje in atleti pogoje, ki si jih zaslužijo," si je zaželel predsednik strokovnega sveta AZS in vodja ekipe v Estoniji Albert Šoba.