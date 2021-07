Čeh ubranil evropsko krono, Apostolovska bronasta

EP do 23 let, Tallinn

Kristijan Čeh je na evropskem atletskem prvenstvu do 23 let v Tallinnu ubranil naslov prvaka v metu diska. Slavil je z rekordom prvenstev, 67,48 m, in bil razred zase. Lia Apostolovski je bila bronasta v skoku v višino, kjer je izenačila svoj izid sezone z 1,89 m.

Pred Čehom so na teh tekmovanjih doslej zlato osvojili le trije Slovenci. Rožle Prezelj, sedaj trener Apostolovske, v skoku v višino leta 2001, Robert Renner v skoku s palico leta 2015 in Luka Janežič na 400 m, slednji na prvenstvu leta 2017.

Filip Jakob Demšar je bil v Tallinnu sedmi v današnjem finalu na 110 m ovire (13,81). Tine Šuligoj je bil 20. v kvalifikacijah troskoka (15,23 m), Maja Bedrač pa 24. v skoku v daljino (5,77 m).

Čeh v tretji seriji postavil rekord prvenstev

Ptujčan je pred OI v izjemni formi. Foto: Peter Kastelic/AZS Ptujčan Čeh je s prvim metom odprl tekmovanje v metu diska. V prvi seriji je zmogel 65,20 m in gladko vodil, pet metrov in več so bili ostali za njim. V drugi je ostal brez izida, v tretji pa je njegovo orodje poletelo najdlje v zgodovini teh tekmovanj. Namerili so mu 67,48 m. V četrti seriji je znova ostal brez izida, kot tudi v peti. V zadnji je nastop končal s prav tako izvrstno daljavo 66,86 m.

"Zelo sem zadovoljen, imel sem en res zelo dober met, za rekord prvenstev. Že v prvi seriji je šlo prek 65 m in bi že s tem gladko zmagal. Imel sem tekmo praktično sam s sabo. V drugi seriji sem vrgel v mrežo, v tretji pa se mi je vse 'poklopilo'. V naslednjih dveh serijah sem znova vrgel v mrežo. Želel sem vreči še več, pa nisem mogel zdržati hitrosti z levo nogo. Potem pa sem tudi v zadnji seriji odlično vrgel. Imam konstantne mete vso sezono, 66 m in več. In to res ves čas, kar je dobra popotnica za olimpijske igre v Tokiu," je bil zadovoljen Čeh. Pred odhodom v japonsko prestolnico se bo v sredo predstavil še domačim gledalcem v Novem mestu.

Čeh je naslov prvič osvojil 14. julija 2019 v Gävleju na Švedskem, s 63,82 m. Tedaj ga je najbolj ogrožal Clemens Prüfer iz Nemčije (62,35 m). V Tallinnu je pred dvema dnevoma z najboljšim dosežkom opravil že kvalifikacije. V prvi seriji je ostal brez izida, v drugi pa je vrgel kar 65,59 m, kar je bila avtomatična kvalifikacijska norma za finale in rekord prvenstev, kar je v finalu še izboljšal.

Po pričakovanjih se mu je v kvalifikacijah najbolj približal Jevgenij Bahuckij iz Belorusije. Svetovni mladinski podprvak iz leta 2018 je bil v drugi skupini prvi z 62,77 m. Nihče izmed preostalih ni presegel 60 metrske oznake, kot tudi ne v finalu. Bahuckij je bil drugi z 61,21 m, tretje mesto je osvojil Španec Yasiel Sotero (58,07 m).

Lia Apostolovski se veseli bronastega odličja. Foto: Peter Kastelic/AZS Lia Apostolovski z izidom sezone osvojila bron

Lia Apostolovski je v prvih poskusih preskočila 1,75, 1,80 m in 1,85 m. Tedaj je bila v vodstvu skupaj s svetovno podprvakinjo Jaroslavo Mahučik iz Ukrajine. Na 1,89 m je Apostolovska prvič v finalu letvico podrla, a je bila uspešna v drugem poskusu in takrat zasedla tretje mesto.

Na naslednji višini, 1,92 m, so ostale le še štiri tekmovalke. Apostolovska je bila v vseh treh poskusih neuspešna, a je ostala tretja. Pred njo sta tekmovanje končali le Mahučikova, ki je z dvema metroma dosegla rekord prvenstev, in srebrna Maja Nilsson iz Švedske (1,89 m).

"Super sem zadovoljna, to je moj največji dosežek kariere. Na zame najpomembnejši tekmi sezone sem dosegla najboljši izid, kar mi je tudi prineslo prvo medaljo na velikih tekmah. Nastop je bil zelo napet, saj so o medaljah odločale zgolj poprave na višini 1,89 m. Dokazala sem si, da sem konkurenčna tudi najboljšim evropskim skakalkam v višino. To je več kot odlična odskočna deska za prihodnost. Obenem bi se rada zahvalila trenerju Rožletu, drugim članom moje ekipe ter mami in očetu za spodbudo in podporo," je povedala Lia Apostolovski, hčerka nekdanjega slovenskega rekorderja Saše Apostolovskega.

V nedeljo bodo v Tallinnu nastopili še Klara Lukan na 5000 m (16.55), Jan Vukovič na 800 m (16.30) ter moška štafeta 4 X 400 m, ki jo dopoldne čakajo še kvalifikacije. Po napovedih naj bi tekli Lovro Mesec Košir, Gregor Grahovac, Jure Grkman in Jan Vukovič.