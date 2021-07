Janežič zmagal v Trstu, najboljši tudi Renner

Na 400 m je bil drugi Italijan Emanuele Grossi (46,87), tretji pa Namibijec Ivan Danny Geldenhuys (46,91).

"Super vesel sem zmage, to je bila tretja tekma v petih dneh, tako da je tudi dosežen čas dober. S tem sem končal nastope pred OI v Tokiu in sledijo le priprave za to največje tekmovanje. Vse gre v zadnjem času po načrtih, odtekel sem v tem kratkem obdobju dva najboljša časa sezone. Več in bolj natančno bom lahko o pričakovanjih za OI povedal po zaključnih pripravah, ampak pomembno je, da je poškodba z začetka sezone pozabljena in lahko tečem brez kakršnihkoli težav," je povedal Janežič.

Po nekaj dnevih premora bo priprave opravil v Čateških toplicah, kjer bo tudi imel pomoč reprezentančnega fizioterapevta Khalida Nasifa.

