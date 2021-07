Luka Janežič letos tako hitro še ni tekel

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Janežič je na atletskem mitingu v Nancyju v Franciji v teku na 400 m zasedel drugo mesto in s časom 45,96 prvič v sezoni tekel pod 46 sekundami.

Luka Janežič je na atletskem mitingu v Nancyju v Franciji v teku na 400 m zasedel drugo mesto in s časom 45,96 prvič v sezoni tekel pod 46 sekundami. Foto: Peter Kastelic/AZS

Luka Janežič je na atletskem mitingu v Nancyju v Franciji v teku na 400 m zasedel drugo mesto in s časom 45,96 prvič v sezoni tekel pod 46 sekundami. Udeleženec olimpijskih iger v Tokiu je slovenski rekord, 44,84 sekunde, dosegel 21. julija 2017 v Monaku.

"Zelo sem zadovoljen danes, prvič letos sem tekel pod 46 sekundami. To je bil tudi načrt pred tekmo, da pridem v ritem, ki ga želim, pa še z drugim mestom v močni konkurenci sem zadovoljen. Imel sem zelo dober start, potem pa tudi zelo hiter drugi zavoj in finiš. Končno sem sestavil tek tako, kot je treba, najboljšega v sezoni. V podzavesti tudi ni več tistega občutka, da sem bil poškodovan. Rekel sem si pred startom, zdrav si, pojdi na polno. Brez bolečin sem tudi opravil nastop, tako da so danes res spodbudne novice po nastopu," je bil zadovoljen Janežič.

V sredo bo nastopil še na tekmi v Trstu, potem pa ga čakajo le še zaključne priprave za Tokio.