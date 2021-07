Srebrni podvig Klare Lukan

EP v atletiki do 23 let

Klara Lukan je na evropskem atletskem prvenstvu do 23 let, ki se danes končuje v Tallinnu, v teku na 5000 m s časom 15:44,00 osvojila srebrno medaljo. Pred njo je bila le Italijanka Nadia Battocletti (15:37,40), tretja je bila Nizozemka Diane Van Es (15:48,40).

Jan Vukovič je bil osmi v finalu na 800 m (1:48,26), moška štafeta 4 X 400 m pa je v dopoldanskih kvalifikacijah dosegla šesti izid in s 3:06,65 postavila slovenski rekord do 23 let. Za preboj v nocojšnji finale so tekli Lovro Mesec Košir, Gregor Grahovac, Jure Grkman in Filip Jakob Dežman, sicer tekač na 110 m ovire, kjer je bil dan prej v finalu sedmi.

Slovenija je dve odličji osvojila v soboto. Kristjan Čeh je ubranil naslov prvaka v metu diska. Slavil je z rekordom prvenstev, 67,48 m, in bil razred zase. Lia Apostolovski je bila bronasta in je v skoku v višino izenačila svoj izid sezone z 1,89 m.

Pred Čehom so na teh tekmovanjih doslej zlato osvojili le trije Slovenci. Rožle Prezelj, sedaj trener Apostolovske, v skoku v višino leta 2001, Robert Renner v skoku s palico leta 2015 in Luka Janežič na 400 m, slednji na prvenstvu leta 2017.