Bronasti Tini Šutej čestitali še na AZS

Slovenska atletinja Tina Šutej, ki je pred dnevi na dvoranskem svetovnem prvenstvu v Beogradu v skoku s palico osvojila bronasto medaljo, je danes dobila še priznanje na domači sceni. Na Atletski zvezi Slovenije so svoji najboljši tekmovalki pripravili sprejem in ji še enkrat čestitali za izjemen dosežek.

Šutejeva je s 4,75 metra osvojila tretje mesto, naslov je s 4,80 m ubranila Američanka Sandi Morris, srebro je osvojila njena rojakinja Katie Nageotte.

Danes so Šutejevi sprejem pripravili še na Atletski zvezi Slovenije. Še enkrat je podoživela dogajanje v Beogradu in sprejela čestitke vodilnih na zvezi.

"Na SP sem šla s ciljem osvojit medaljo. Nisem razmišljala o žlahtnosti, vedela sem, da sem dobro pripravljena, imela sem najboljšo sezono doslej. Čutila sem malo pritiska. Zbrala sem se, čeprav nisem imela najboljšega dne. Na 4,70 sem se zbrala in sem vesela, da mi je to uspelo narediti, iti v tretji skok brez razmišljanja in verjeti vase," je dejala Tina Šutej.

"Naslednji skok ni bil idealen, je pa bil v redu. Nato je malo zmanjkalo, mogoče me je skok na 4,70 malo izčrpal. Tam me je malo zmanjkalo. Vedela sem, da imam medaljo. Mogoče moram delati še na tem, da ko imam medaljo, grem še na zlato," je še dodala junakinja iz Beograda.

Slovenija po 14 letih spet s kolajno

Po 14 letih je Slovenija spet osvojila medaljo na takšnem tekmovanju, poleg kolajne pa so slovenski tekmovalci dosegli še nekaj lepih izidov, tako da so SP na AZS ocenili kot zelo uspešno.

"Za nami je ne le vrhunski vikend, ampak čudovit dosežek z res izjemnim rezultatom, ki smo si ga lahko le želeli. Seveda smo ga tudi pričakovali, ker na tem delamo že zelo dolgo. Dogajajo se nam atletske sanje, ker so bile poti do sem začrtane pravilno, s pravo strategijo in delom," je dejal predsednik Roman Dobnikar.

"Delamo na bazi, ne samo na špici, čeprav ta sedi tu poleg mene. Zelo pomembno je, da imamo dobro zapolnjene spodnje in srednje ravni. Kar se je zgodilo v Beogradu, je res nekaj fantastičnega, ker smo šli prvič tja s pritiskom. Zato je ta bronasta kolajna na SP nesporno vredna zlata."

"Tina je zmerna, pozitivna, nikoli ni obupala. Ni vzhičena, ne žalostna, ampak s pravo mero pristopa do športa, je pa globoko v sebi verjela v to, kar je prišlo," je Šutejevo pohvalil predsednik.

Trener Milan Kranjc pa je vse skupaj doživljal navzven mirno, a je priznal, da je bilo vseeno čustveno. "Navzven sem bil miren, v sebi sem pa čutil napetost. Takoj je bilo opaziti, da ni bil njen najboljši dan. A sem verjel in vedel, da se lahko zbere. Pred tistim zadnjim skokom se v glavi odvija milijon scenarijev, a sem verjel, ker je Tina tudi v preteklosti rekorde skakala v tretjih poskusih."

Poudaril je, da so veseli predvsem tega, da sta s Šutejevo dokazala, da sta sposobna poseči po najvišjih mestih tudi na velikih tekmovanjih, tako da optimistično pričakujejo tudi evropsko in svetovno prvenstvo v poletni sezoni, ko bosta na vrsti še EP in SP.

