Tina Šutej v Beogradu skočila do bronaste medalje!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Triintridesetletna Šutejeva, srebrna z lanskega dvoranskega evropskega prvenstva v poljskem Torunu, je za Slovenijo na dvoranskih SP osvojila šesto medaljo, zlate v tej zbirki še ni.

Srebrne so bile Britta Bilač v skoku v višino leta 1995 v Barceloni, Jolanda Čeplak na 800 m 2004 v Budimpešti, Marija Šestak, vodja slovenske ekipe tokrat v Beogradu, pa v troskoku leta 2008 v Valencii.

Tretji sta bili Brigita Bukovec na 60 m ovire leta 1995 v Barceloni in Jamajčanka Merlene Ottey na 60 m leta 2003 v Birminghamu.

Bukovčeva in Čeplakova sta bili tokrat med gledalci v beograjski Stark areni.

Šutejeva je 5. marca v Rouenu v Franciji izboljšala svoj slovenski rekord. Preskočila je 4,80 metra in za pet centimetrov izboljšala prejšnji najboljši dosežek, s katerim je bila tokrat tretja.

Šutejeva je osvojila šesto medaljo na dvoranskih svetovnih prvenstvih za Slovenijo. Foto: Reuters

Začetno višino izpustila

Začetno višino tega SP, 4,40 m, je izpustila, tako kot tudi preostale favoritinje. Nato so atletinje skakale na 4,45 m, kjer je bila Slovenka visoko nad letvico, a se je je dotaknila s palico, kljub temu pa je uspešno opravila prvi tekmovalni poskus na SP.

Na 4,60 m je bila prva prek letvice Moserjeva. Morrisova je letvico podrla. Šutejeva je zaradi polfinalnega teka na 60 m ob tekmovališču skoka s palico nato dolgo čakala na svoj nastop, potem pa letvico podrla. Prek nje sta bili v nadaljevanju le še Ukrajinka Jana Hladničuk in Nageottova.

Ko je Slovenka drugič poskušala prek 4,60 m, si je delila peto mesto, ker je bila prek letvice v drugem poskusu tudi Morrisova. S slednjo je nato četrto mesto delila Šutejeva, ko je bila visoko prek lestvice za gladko napredovanje je na naslednjo višino.

Letvico na 4,70 m je prva zmogla Morrisova, Šutejeva jo je podrla, sledil je uspešen prvi skok Nageottove, Šutejeva pa je v drugem poskusu letvico podrla z nogo. Tedaj je bila na petem mestu, na tretje pa je prešla po tretjem poskusu, ko je bila uspešna in doživela navdušenje v dvorani, saj je imela zelo veliko podporo.

Ko so bile v tretjih skokih Moserjeva in Hladničukova, ki sta delili četrto mesto, ter Olivia McTaggart iz Nove Zelandije, ta je bila na šestem mestu, neuspešne, je bilo jasno, da je Šutejeva osvojila najmanj bron.

Foto: Reuters

Prek 4,80 ni šlo

Za žlahtnejše odličje se je merila z Američankama, kar je bilo po izidih sezone pričakovati že pred SP. Izjemni tekmovalki iz ZDA sta v tej sezoni pred SP tako kot Šutejeva že preskočili 4,80 m in ta trojica je bila najboljša med vsemi udeleženkami prvenstva.

Šutejeva je v prvem poskusu preskočila 4,75 m, kot tudi obe Američanki. Članica celjskega Kladivarja je nato skakala na višini svojega slovenskega rekorda. Na 4,80 m Morrisova v prvem poskusu ni bila uspešna, kot tudi Šutejeva, ki je letvico drugič zrušila z nogo. Nageottova je imela na tej višini prvi neuspešen skok na tekmi, s telesom je šla v celoti pod letvico.

Morrisova je drugič letvico gladko podrla, Šutejeva pa je bila že prek nje, ko se jo je dotaknila in je padla s stojala. V drugem poskusu ni bila uspešna tudi Katie Nageotte, Morrisova pa je v tretjem prevzela vodstvo in na prvem mestu tudi ostala.

Šutejeva in Nageottova v tretjih skokih nista šli prek 4,80 m in Morrisova je sama ostala na 4,90 m, kjer je bila trikrat neuspešna.

Foto: Reuters

Ukrajinka zlata v skoku v višino

Ukrajinka Jaroslava Mahučik je z izidom 2,02 m osvojila zlato v skoku v višino. Avstralka Eleanor Patterson je bila z dvema metroma v skoku v višino srebrna, tretja je bila z uspehom kariere Nadežda Dubovickja iz Kazahstana, preskočila je 1,98 m.

Dvajsetletna Mahučikova je lani osvojila evropski dvoranski naslov, bila tretja na OI v Tokiu ter je tudi aktualna svetovna podprvakinja na prostem. Z današnjim nastopom je dosegla izid sezone na svetu.

Eleanor Patterson, ki je osvojila prvo odličje na velikih tekmovanjih, je za osebni in oceanijski rekord v drugem poskusu preskočila dva metra, Mahučikova pa v tretjem. Ko je Dubovickja letvico na tej višini tretjič podrla, je osvojila bron.

Jaroslava Mahučik je osvojila zlato odličje. Foto: Reuters

Mahučikova je nato v prvem skoku zmogla 2,02 m in prevzela vodstvo, ker Pattersonova, ki je nastopila za njo, prvič ni bila uspešna. Naslednja poskusa si je zato pustila za 2,04 m, kjer pa je bila daleč od uspeha. Blizu uspešnega skoka je bila v tretjem poskusu na 2,04 m Ukrajinka, ki pa je tudi na tej višini končala tekmovanje.

To so bile edine tekmovalke, ki so ostale v boju za zmagovalni oder, saj je z 1,96 m pred tem na četrtem mestu končala Marija Vuković iz Črne gore. Za peto mesto je bilo dovolj že 1,92 m.

Izidi, končne odločitve (1 od 10):

- višina:

1. Jaroslava Mahučik (Ukr) 2,02, izid sezone na svetu

2. Eleanor Patterson (Avs) 2,00

3. Nadežda Dubovickaja (Kaz) 1,98

Preberite še: