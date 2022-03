Šest slovenskih atletinj in atlet bodo tekmovali na dvoranskem svetovnem prvenstvu, ki bo med 18. in 20. marcem v Beogradu. Tina Šutej bo ena glavnih favoritinj za kolajno v skoku s palico, saj deli prvi izid med prijavljenimi in tretjega v sezoni. "Sem favoritinja za kolajno in s takim ciljem grem na prvenstvo."

"Sem pripravljena, vsi treningi so bili opravljeni po načrtu, nisem imela nobenih težav, niti zdravstvenih. Sezona je izvrstna, vem, kaj moram narediti, da dobro skačem in naredim pravi izid," je povedala Tina Šutej, nekdanja mladinska svetovna podprvakinja.

Tina Šutej Foto: Peter Kastelic/AZS Petega marca je v Rouenu v Franciji izboljšala svoj slovenski rekord v skoku s palico, preskočila je 4,80 metra. S tem deli 18. mesto v dvoranskih izidih vseh časov in tretje v tej sezoni. Pred njo sta v sezoni le Rusinji Anželika Sidorova (4,87 m) in Polina Knoroz (8,81), prav tako kot Šutejeva pa so 4,80 m preskočile še Belorusinja Irina Žuk ter Američanki Katie Nageotte, olimpijska zmagovalka iz Tokia, in Sandi Morris, branilka naslova. Svetovna atletika je zavoljo ruske vojaške invazije na Ukrajino tekmovalcem in tekmovalkam iz Rusije in Belorusije prepovedala nastope na vseh tekmovanjih pod njenim okriljem.

Marca lani je na dvoranskem evropskem prvenstvu v poljskem Torunu preskočila 4,70 m in osvojila srebro, pred njo je bila le Švicarka Angelica Moser s 4,75 metra. Slednjo je Ljubljančanka, ki zadnja leta živi v Celju, v Rouenu premagala. Moserjeva je četrta med prijavljenimi atletinjami na prvenstvu s 4,66 m.

Foto: Peter Kastelic/ Sportida "Ta lanska medalja na Poljskem je bila zame prelomna. Že za SP leta 2020 na Kitajskem sem bila dobro pripravljena, a mi ni žal, da je tekma zaradi pandemije odpadla. Sedaj sem še v boljši formi, za mano so številni dobri nastopi na velikih tekmovanjih in z veseljem se odpravljam v Beograd," je zaključila Šutejeva.

Tudi njen trener Milan Kranjc je optimističen, kar gradi na visokem povprečju izidov njegove varovanke v tej zimi, ko skorajda ni bilo skokov pod 4,60 m, zato ugotavlja: "To je njena najboljša sezona. Zato greva na SP s pozitivno energijo in pričakovanji, ki lahko vodijo do dobre uvrstitve."

Slovenska ekipa za dvoransko svetovno prvenstvo. Foto: Peter Kastelic/AZS

Filip Jakob Demšar bo nastopil v teku na 60 m ovire, Neja Filipič v troskoku, predstavila pa se bo še ženska štafeta 4 x 400 metrov, v ekipi so Anita Horvat, Agata Zupin, Jerneja Smonkar, Veronika Sadek in rezerva Maja Pogorevc.

Predsednik Atletske zveze Slovenije Roman Dobnikar je dejal, da ima slovenska reprezentanca visoke tekmovalne cilje: "Predvsem zaradi Tine Šutej, ki je že izkušena na velikih tekmovanjih. Žal se je Luka Janežič poškodoval in s tem je izpadla tudi naša moška štafeta 4 x 400 m. Zato pa bo potoval Filip Jakob Demšar, ki ima kot edini moški predstavnik pravico nastopa, četudi je za las zgrešil normo na 60 m ovire. Na balkanskem prvenstvu smo bili deležni čestitk za tako dobro štafeto deklet na 4 x 400 m. Mislim tudi, da lahko dobro nastopi tudi Neja Filipič."