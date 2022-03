Presrečna Ukrajinka: pred tedni je bežala pred bombami, zdaj je svetovna prvakinja

20-letna ukrajinska atletinja Jaroslava Mahučik, ki velja za eno najbolj nadarjenih skakalk v višino na svetu, se je dolgo pripravljala na svoj nastop na svetovnem dvoranskem prvenstvu v atletiki, a ko se je 24. februarja začela ruska invazija na Ukrajino, je njene misli okupirala zgolj ena misel: kako preživeti.

Sklenila je, da je najboljša možnost, da zapusti rojstno mesto Dnipro, industrijsko mesto, ki leži približno 390 kilometrov jugovzhodno od Kijeva, in se preseli na varno. Takrat si ni mislila, da bo sploh prišla do Beograda, na prizorišče svetovnega dvoranskega prvenstva, kaj šele da bi tam osvojila kolajno.

Na predvečer začetka svetovnega prvenstva je obnovila dogodke izpred treh tednov. "Bilo je 24. februarja ob 4.30 zjutraj, ko sem se v svojem stanovanju v Dnipru zbudil zaradi strašnih zvokov eksplozij, topniškega ognja in streljanja. Še preden sem poklical starše, sem ugotovil, da se je začela vojna. To je res grozen občutek, niti opisati ne morem, kaj sem občutila v tistih trenutkih. Želim si, da kaj takega ne bi doživljal nihče na svetu," si želi mlada atletinja.

Preskočila je 202 centimetra, kar je najboljši izid letošnje sezone. Foto: Guliverimage

"Več kot tri dni sem potrebovala, da sem prispela do Beograda. Bilo je res težko. Pot je bila skrajno naporna. Na stotine telefonskih klicev, veliko sprememb smeri, eksplozije, požari in sirene za zračne napade," je opisala 2000 kilometrov dolgo pot do glavnega mesta Srbije.

"V Beograd smo prispeli 9. marca. Srbska atletska zveza je poskrbela za nas in nam omogočila treninge, vendar je bilo mogoče obdržati fokus. Vse moje misli so v Ukrajini in ukrajinski vojski, ki zdaj brani našo domovino. Danes imajo vsi Ukrajinci različna bojišča. Povsod se moramo boriti, da dokažemo svojo moč in moč. Moja prva bojna črta je tekmovanje v skoku v višino na svetovnem prvenstvu v dvorani. Moj cilj ni samo zmagati, želim si več kot to," je svoje ambicije razkrila večer pred začetkom prvenstva.

202 centimetra v prvem poskusu

In čeprav se zaradi dogajanja v Ukrajini, ki jo je do zdaj zapustilo že več kot tri milijone prebivalcev, ni mogla osredotočiti zgolj na svoj atletski nastop, se ji je včeraj ta izšel povsem po njenih željah. Z izidom sezone (2,02 m) je osvojila naslov svetovne dvoranske prvakinje, ki bo dopolnil njeno že tako bogato statistiko.

Naslov svetovne prvakinje si je zagotovila po ostrem boju z Avstralko Eleanor Patterson, ki je preskočila dva metra in postavila nov dvoranski rekord Oceanije. Mahučikova je višino dveh metrov preskočila šele v tretjem poskusu, nato pa takoj v prvo preletela letvico na višini 202 centimetra, ki je bila za Avstralko prevelik zalogaj. Bron je osvojila Kazahstanka Nadežda Dubovickaja, ki je s 198 centimetri postavila novi dvoranski rekord Azije.

Zlato je osvojila po dramatičnem boju z Avstralko Eleanor Patterson. Foto: Guliverimage

"To je moje prvo svetovno dvoransko prvenstvo in presrečna sem, ker sem osvojila medaljo. Posvečam jo svoji domovini, Ukrajincem in ukrajinski vojski. Srečna sem, ker zastopam Ukrajino," je po novem velikem uspehu pripovedovala mlada ukrajinska športnica, ki po vsem, kar se ji je zgodilo v preteklih tednih, ni vedela, ali naj se smeji ali joče.

"Rusi morajo spoznati resnico"

"Ubijajo naše ljudi, moj narod, naše otroke in našo prihodnost. Številni ruski prebivalci menijo, da je vse skupaj laž, da so videoposnetki lažni. Kako so lahko naša uničena mesta laž? Mislim, da morajo ljudje v Rusiji spoznati, da pri nas poteka prava in strašna vojna," je bila jasna Mahučikova.

Svetovna prvakinja si je v znak spoštovanja do Ukrajine nohte in veke obarvala v barve ukrajinske zastave, veke v rumeno, nohte pa v modro in rumeno. Foto: Guliverimage

Naslov svetovne dvoranske prvakinje v skoku v višino je največji uspeh njene kariere, ki je bila že do zdaj na gosto posejana z uspehi. Jaroslava Mahučik je aktualna evropska prvakinja iz Torina leta 2021, svetovna podprvakinja na prostem v Dohi leta 2019 in dobitnica olimpijskega brona iz Tokia.