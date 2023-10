Bol in Ingebrigtsen spet najboljša, nagrada Bošnjaku povezana s Slovenijo

Slovenska atletska reprezentanca je na ekipnem evropskem prvenstvu na stadionu Šlask pri Katovicah na Poljskem sredi junija letos osvojila četrto mesto in prvi preboj v prvo ligo zgrešila le za pol točke. Vid Botolin je zadnji dan omagal v zaključku teka na 5000 m, ta dogodek pa je prinesel veliko športno potezo Bošnjaka.

Botolina je dolgo skoraj nesel, ko ga je podpiral na poti v cilj in bil zato zadnji, a so Slovenca pozneje diskvalificirali in ni končal na 15. mestu. Na to odločitev se je slovenska ekipa pritožila, a jo je vodstvo tekmovanja zavrnilo. Botolin je po tekmi dobil infuzijo in zelo verjetno ne bi zmogel sam do cilja, tako da bi bil verjetno končni razplet v vsakem primeru enak.

Femke Bol in Jakob Ingebrigtsen sta marca najprej osvojila po dve zlati medalji na dvoranskem evropskem prvenstvu v Istanbulu, nato pa sta ob številnih drugih zmagah tudi na diamantni ligi zlate medalje prinesla v domovini še s svetovnega prvenstva na prostem v Budimpešti.

Femke Bol in Jakob Ingebrigtsen sta bila še drugo leto zapored izbrana za evropska atleta leta. Foto: Guliverimage

Sprejeli pravilnik o zagotavljanju varnosti atletov in atletinj

V Vilniusu pa so imeli od četrtka ob udeležbi več kot 300 predstavnikov evropskih držav pred podelitvijo tudi intenzivne razprave s seminarji in delavnicami o nadaljnjem razvoju kraljice športov na stari celini. "Do konvencije smo morali sprejeti pravilnik o zagotavljanju varnosti atletov in atletinj. S tem smo zavezani, da se vsi počutijo varno, da se preprečuje različne zlorabe, tudi spolne napade in podobno," je povedal direktor Atletske zveze Slovenije Nejc Jeraša.

Analizirali so tudi SP v Budimpešti, kjer je bila Evropa, tudi Slovenija, tekmovalno tudi uspešna. Med drugim so pripravili analizo ženskega skoka s palico, kjer je bila četrta Tina Šutej. Tekma je trajala dve uri in pol, od tega je bilo le 20 odstotka časa posvečenega skokom. Vodstvo EA je, tako kot v številnih drugih primerih, nakazalo le, v katero smer bi lahko vodili posamezne spremembe.

Imeli so tudi sestanek balkanskega atletskega združenja. Slovenija je izrazila interes za izvedbo balkanskega prvenstva do 18 let naslednje leto v Mariboru, upravni odbor AZS bo sprejel odločitev o tem na naslednji seji novembra.

