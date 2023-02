Tina Šutej v Parizu ugnala vso konkurenco

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tina Šutej, atletinja celjskega Kladivarja, je na mitingu v Parizu v skoku s palico zmagala, preskočila je 4,78 m, kar je pet centimetrov manj od njenega državnega rekorda in izida sezone na svetu z začetka tega meseca. Neja Filipič, druga slovenska predstavnica, je bila v troskoku šesta s 13,60 m.

Za najboljšo slovensko atletinjo lanskega leta je bila v skoku s palico druga Kanadčanka Alysha Newman s 4,71 m, tretja je bila evropska prvakinja Finka Wilma Murto s 4,64 m.

Tina Šutej je izpustila začetni višini na 4,20 in 4,35 metra. Na 4,45 m je bila uspešna prvič tako kot nato na 4,65 m, vmes pa je na 4,55 letvico preskočila v drugem poskusu. Bila je na drugem mestu, pred njo je bila le Alysha Newman, ki ni imela nobene poprave in je tudi 4,71 m zmogla prvič.

Na tej višini je bila Šutej uspešna šele tretjič, a je ostala druga, ker je Wilma Murto letvico na 4,71 dvakrat podrla in tretji skok pustila za poskus na 4,78 m. Tudi tu ni bila uspešna in je končala nastop na tretjem mestu.

Slovenska rekorderka je nato že v prvem skoku zmogla 4,78 m, to višino pa je Newman izpustila. Obe atletinji, ki sta ostali v konkurenci, sta nadaljevali in tudi končali s po tremi neuspešnimi skoki na 4,83 m. Prav zadnji Tine Šutej je bil še najmanj uspešen, ni prešla letvice, ampak je pod njo pristala na blazini, a se je lahko veselila nove zmage.

Tina Šutej je 2. februarja v Ostravi na Češkem s 4,82 metra izboljšala svoj slovenski dvoranski in tudi absolutni rekord v skoku s palico. To je še vedno tudi najboljši dosežek sezone na svetu. Pred tem je Šutej s 4,80 m prejšnji državni rekord postavila 5. marca lani v francoskem Rouenu.

Kranjc: Tina je na zelo visoki ravni

"V prvem skoku je opravila z višino na 4,78 m in v tretjem s 4,71 m. To kaže, da je izjemno močna, da se lahko zbere in se je sposobna prilagoditi med tekmo. Odlično, stabilne izide ima v tej sezoni, manj kot 4,70 m ni skočila v tej zimski sezoni. Je na zelo visoki ravni, danes je skočila le štiri centimetre manj od rekorda," je povedal trener Tine Šutej Milan Kranjc.

Neja Filipič je zasedla šesto mesto. Foto: Nebojša Paraušić/Sportida

Filipičeva šesta

Neja Filipič je začela s 13,19, po neveljavnem skoku so ji v tretji seriji namerili 13,12 m, nato pa je s 13,44 in 13,60 m precej popravila svoj dosežek.

Z rekordom mitinga, 14,26 m, je zmagala Kubanka Liadagmis Povea. Bila je peta na olimpijskih igrah v Tokiu in tudi na dvoranskem SP lani v Beogradu.