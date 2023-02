Svetovna atletika dovolila nastope še šestim Rusom, a ti zaradi vojne ne morejo tekmovati

Svetovna atletika (SA) je sporočila, da je dovolila nastope na mednarodnih tekmovanjih pod nevtralno zastavo še šestim Rusom, pred tem je v lanskem letu dovoljenje dobilo 73 atletinj in atletov iz te države. A je 1. marca lani zaradi ruskega napada na Ukrajino izključila Rusijo iz svojih tekmovanj, to so storili tudi organizatorji diamantne lige.

Zeleno luč je šesterici prižgal poseben odbor za doping SA, saj zaradi sistematičnih kršitev dopinških pravil v preteklosti Ruska atletska zveza ostaja suspendirana. Ruski napad na Ukrajino pa je povzročil skoraj popolno izključitev Rusije iz mednarodnih atletskih tekmovanj, saj poleg SA in diamantne lige tudi organizatorji celinskih serij tekmovanj ne vabijo Rusov na tekme.

Marca bo svet SA ponovno razpravljal o nastopih Rusije. Če bo kateri izmed organizatorjev dovolil nastope, lahko na njih tekmuje 73 atletov in atletinj iz Rusije ter še šest, ki so dobili možnost danes. To so Nikita Anišenkov in Nikita Kurbanov (višina), Artjem Čermošanskij in Danil Čečela (daljina), Maksim Pjanzin (hoja) ter Marina Kovaljeva (tek na daljših razdaljah).