Žan Rudolf v Italiji postavil nov slovenski rekord

Žan Rudolf, atlet ljubljanskega Massa, je v Padovi postavil slovenski rekord na 1000 m. Osvojil je sedmo mesto in s časom 2:26,86 popravil prejšnji rekord (2:27,98), ki ga je dosegel Cene Šubic 19. januarja 2007 na Dunaju. Rudolf ima sedaj v lasti najboljše slovenske dvoranske doseže na 600, 800 in 1000 m.

"Na tekmi sem bil zadolžen za narekovanje ritma. Kljub temu sem se odločil, da tekmo opravim do konca, ker sem bil dovolj hitro na poti, da popravim slovenski rekord. Psihično pa je bilo težko, ker sem se pred startom pripravljal le na to, da bom 'vlekel' tekmece. A mi je uspelo, da sem izkoristil možnost, ki se mi je ponudila, in prišel do cilja," je povedal Rudolf. To je bil tudi njegov zadnji nastop v tej dvoranski sezoni.