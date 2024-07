Atletska zveza lani s proračunom v višini 1,9 milijona evrov

Na redni letni skupščini Atletske zveze Slovenije (AZS) so potrdili revidirano letno poročilo o delu in poslovanju v lanskem letu. Ugotovili so, da so dosegli 1,9 milijona evrov prihodkov in nekaj manj odhodkov. V letošnjem letu zveza načrtuje 1,7 milijona evrov prihodkov.

"Lani je bilo uspešno leto in upam, da bomo tako nadaljevali tudi v prihodnje," je dejal predsednik AZS Primož Feguš. Dodal je, da bi imela AZS sicer nekaj več kot dva milijona evrov prihodkov, vendar niso mogli upoštevati 120.000 milijona evrov za opremo za Olimpijski festival evropske mladine lani v Mariboru. Prav zaradi tega tekmovanja so bili lanski prihodki višji od letos predvidenih.

Kristjan Čeh Foto: www.alesfevzer.com Lani sta srebrni medalji na dvoranskem evropskem prvenstvu v Istanbulu osvojili Tina Šutej v skoku s palico in Anita Horvat v teku na 800 m, v Budimpešti je svetovni podprvak v metu diska postal Kristjan Čeh. Uspešna lanska tekmovalna sezone se je nadaljevala tudi letos.

Lia Apostolovski z bronom v skoku v višino marca na dvoranskem svetovnem prvenstvu v Glasgowu in Čeh z zlatom na evropskem prvenstvu prejšnji mesec v Rimu sta poskrbela, da se slovenska reprezentanca z nobenega velikega tekmovanja, razen iz olimpijskih iger v Tokiu, od leta 2021 ni vrnila brez odličja. Obenem so številčno zelo velike in tudi tekmovalno uspešne tudi mladinske reprezentance, pričakujejo, da bo več kot 35 članska ekipa tekmovala na mladinskem SP letos v Limi.

V finančnem delu je Feguš spomnil na pomoč tekmovalcem in trenerjem. Sredi februarja je zveza že sklenila pogodbe s svojimi najboljšimi športniki za letošnje leto, ko je načrtovana vrednost pogodb 322.170 evrov. Devetindvajset je članov vrhunske selekcije, skupno pa je v sistem financiranja AZS vključenih okrog 145 atletov in atletinj, ki so sredstva v prvem obroku dobili sredi marca, v olimpijski sezoni mesec dni prej kot običajno.

Večja kadrovska sprememba se je zgodila že v začetku leta. Lado Mesarič je v začetku februarja na mestu predsednika strokovnega sveta AZS sporazumno zamenjal Alberta Šobo.

AZS združuje 76 atletskih klubov in šest združenj, 3300 atletinj in atletov pa je lani nastopilo na vsaj eni tekmi. Glede na lansko leto je zveza še nadgradila serijo največjih domačih mitingov, vsi so bili namreč v seriji izziva Svetovne atletike in so tako šteli tudi za svetovno lestvico, je pojasnil direktor zveze Nejc Jeraša.

Ob koncu dobro uro dolge seje so sprejeli še disciplinski pravilnik. Letos pa je predvidena še volilna skupščina, predvidoma novembra. Feguš je napovedal kandidaturo s podobno ekipo v upravnem odboru kot doslej.