Čeh sedmič prvak, Teršek kopje vrgel prek 80 m

Evropski prvak in svetovni podprvak Kristjan Čeh (Ptuj) je prvi dan državnega prvenstva v atletiki v Celju v metu diska svoj sedmi naslov osvojil s 67,88 m in dokazal vrhunsko formo. Izjemno je nastopil Tom Teršek, mladinec iz kranjskega Triglava je kopje kot drugi Slovenec vrgel prek 80 m, že v uvodni seriji so mu namerili 80,87 metra.

Na večni slovenski lestvici je pred Terškom, ki je ta čas po izidih sezone na svetu krepko prvi med mladinci, le Matija Kranjc. Ta je slovenski rekord z 81,13 metra postavil 23. junija 2016 v Brežicah. Tudi sicer je bilo prvi dan DP kljub visokim temperaturam doseženih veliko zelo dobrih izidov. Anej Čurin Prapotnik (Ptuj) je z 10,29 slavil na 100 m z dovoljenim vetrom v hrbet (1,4 m/s) pred Jernejem Gumilarjem (Mass, 10,37).

Južnoafričan Retshidisitswe Mlenga je bil prvi v kvalifikacijah izven konkurence z 10,28 sekunde (+1,0 m/s), le 11 stotink počasnejši je bil Gumilar ob premočnem vetru v hrbet (+3,1 m/s). Čurin Prapotnik je v predteku dosegel tretji čas 10,42 (+1,0 m/s). Maja Mihalinec Zidar (Mass) je v najkrajšem sprintu po pričakovanju zmagala v finalu med atletinjami z 11,48 (+2,8 m/s) pred Lucijo Potnik (Radlje, 11,65).

Maja Mihalinec Zidar je slavila v šprinterski preizkušnji. Foto: www.alesfevzer.com

Apostolovski petič zapored do naslova

Lia Apostolovski (Kranj), bronasta na marčevskem dvoranskem SP, je petič v nizu osvojila slovenski naslov v skoku v višino z 1,92 m pred mladinko Elo Velepec (Kladivar, 1,83 m). Filip Jakob Demšar (Mass) je s 13,65 sekunde slavil na 110 m ovire, med atletinjami je na visokih ovirah zmagala Nika Glojnarič (Brežice), ki se je s 13,05 povsem približala magični meji 13 sekund. Anita Horvat (Velenje) je bila blizu meje 52 sekund ob zmagi z 52,01 na 400 m, Rok Ferlan (Triglav) je bil prvi s 46,03 med atleti na stadionski krog, drugi pa slovenski rekorder Luka Janežič (Kladivar) s 46,81.

Klara Lukan (Kladivar) je v samostojnem teku na 5000 m tekla 15:20,34 kot pripravo na prav tako po pričakovanju vroče razmere na olimpijskih igrah v Parizu. Med atleti je bil na tej razdalji najboljši Jan Kokalj (Kladivar, 14:20,43), Tia Tanja Živko (Kladivar, 4;27,30) in Nil Kerin (Slovan, 3:57,90) pa na 1500 m. Najboljša v skoku v daljino sta bila Maja Bedrač (Ptuj) s 6,38 m in Klemen Modrijančič (Slovenska Bistrica) s 7,69 m v zadnjem skoku pred Dinom Šubašičem (Velenje, 7,63 m), ki je zaostal za šest cm.

Lia Apostolovski je osvojila peti zaporedni naslov. Foto: www.alesfevzer.com

Čeh dejal, da v olimpijski sezoni poroke ne bo

Osrednja osebnost dneva je bil Čeh. Začel je s 64,30 metra, nadaljeval s 65,83 m, prestopom in nato končal s 67,88, 67,02 in 64,35 m. Pred dnevi se je zaročil z estonsko metalko kladiva Anno Mario Orel. Dejal je, da v olimpijski sezoni poroke še ne bo. V Parizu si želi spet stopiti na zmagovalni oder največje tekme leta in temu cilju je podrejeno vse ostalo, poroko pa načrtujeta prihodnje leto.

"Moj nastop na DP je bil soliden, ni bil najboljši, pa tudi ne najslabši, pričakoval sem kak meter več. Nisem bil spočit, imel sem težke noge, tudi zelo vroče je bilo. A tako bo tudi na OI v Parizu. Do te tekme leta bom nastopil še 4. julija na Švedskem in 9. julija na Madžarskem, nato pa me čakajo treningi za olimpijske boje. Jasno, v francoski prestolnici je cilj zmagovalni oder. To je največja želja vsakega športnika, da se osvoji olimpijsko odličje, ne glede na to, kakšne barve," je napovedal Čeh.

Terškov glavni cilj mladinsko SP

Mladinsko SP v Limi v Peruju ostaja glavni cilj Terška v tej sezoni. Članska konkurenca na velikih tekmah bo za tekmovalca, rojenega leta 2006, kot je dejal, na vrsti naslednje leto. Osebni rekord očeta in trenerja Roberta Terška (75,28 m, osmi na slovenski večni lestvici) je popravil za pet metrov in pol.

"Odlično se počutim, prvič sem popravil mladinski slovenski rekord in sem sedaj drugi vseh časov med člani. Upam, da bom v naslednjih letih še napredoval. Danes sem bil zelo osredotočen na prvo serijo. Pred tekmo sem imel težave s komolcem in nisem želel pretiravati. Izplačalo se je, prvi met je bil izjemno uspešen. Za štiri metre sem popravil najboljši izid na svetu med mladinci. To pa bom moral še dokazati v Peruju na SP," pa je povedal Teršek.

Na prvenstvu ni državnih rekorderk, Tine Šutej v skoku s palico in Maruše Mišmaš Zrimšek. Slednja je dosegla normo za nastop na olimpijskih igrah v Parizu v teku na 3000 m zapreke, a je zaradi poškodbe odpovedala olimpijski nastop. Zaradi poškodbe na evropskem prvenstvu v začetku meseca ni tekmovala tudi Šutej. Njena roka še ni povsem zdrava, računa, da bo lahko začela skakati čez dva tedna. Naslednji teden ima še en zdravniški pregled, sicer pa vsak dan trenira po prilagojenem programu in je fizično dobro pripravljena.