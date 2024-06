"Future Mr & Mrs Čeh," sta zaljubljenca zapisala na Instagramu ob sliki Anna Marie z zaročnim prstanom. Čeh živi večji del leta v Talinu v Estoniji, od koder je njegovo dekle, prav tako pa tudi trener Mart Olman. Ta je sredi letošnjega marca nasledil rojaka, enega najboljših metalcev diska v zgodovini, Gerda Kanterja.

Čeh je prvi dan 26. evropskega prvenstva v atletiki v začetku junija v Rimu osvojil zlato medaljo, svojo četrto na velikih tekmovanjih in enajsto slovensko na prvenstvih stare celine. V metu diska je vrgel 68,08 metra in izboljšal drugo mesto s prejšnjega EP leta 2022 v Nemčiji. Pred tem je osvojil še zlato na svetovnem prvenstvu leta 2022 v Eugenu v ZDA in srebrno lani na SP v Budimpešti. Čez dober mesec dni pa bo napadal tudi olimpijsko odličje v Parizu.