Atleti trepetajo za usodo evropskega prvenstva

Izvršni odbor je namreč pred tem dobil poročilo o dosedanjih pripravah na EP, v katerem so organizatorji izpostavili, da zaradi ustavitve vseh za življenje nebistvenih dejavnosti v Franciji tudi ni mogoče nadaljevati z normalnimi pripravami na EP, ki so sicer doslej potekale po načrtih.

IO EA je tako zaprosil organizatorje, da naj pripravijo možne scenarije, tudi tistega, da se EP odpove. Pri tem naj se upošteva tudi poglede športnikov, sponzorjev, nacionalnih zvez ter lokalnih in državnih ustanov. Pariz in okrožje Ile de France, kjer je francoski nacionalni stadion, ki bi gostil EP, je pandemija novega koronavirusa namreč v Franciji najbolj prizadela.

Bo Pariz letos gostil veliki atletski dogodek? Foto: Reuters

Periklis Iakovakis, predsednik športne komisije EA, je povedal, da so mnogi atleti in atletinje za to, da bi prvenstvo vseeno pripravili. IO je ostale dogodke v naslednjem obdobju, kot je že pred tem tudi marčevski evropski pokal v metih na Portugalskem, prestavil. Tudi EP do 18 let, ki bi moralo biti med 16. in 19. julijem v italijanskem Rietiju. Novih datumov niso določili in del odločitev prestavili na majsko konferenco IO.

Tokratno sejo IO EA je vodil Bolgar Dobromir Karamarinov, prvi podpredsednik EA, ki je postal tudi začasni predsednik evropske atletike. Predsednika EA Sveina Arneja Hansena so sredi prejšnjega tedna zaradi kapi prepeljali v intenzivno nego lokale bolnišnice na Norveškem ter ga čaka po okrevanju še daljše obdobje rehabilitacije. Pri triinsedemdesetletniku so tedaj opravili tudi teste covida-19, ki pa so bili negativni, poroča STA.