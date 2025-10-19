Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ja. M.

Nedelja,
19. 10. 2025,
14.37

Osveženo pred

8 minut

Ljubljanski maraton

Poseben podvig na 29. ljubljanskem maratonu

Anže Zavrl se je vpisal v Guinnesovo knjigo rekordov

Ja. M.

Anže Zavrl, Gadi | Anže Zavrl je maratonsko razdaljo pretekel ob igranju na harmoniko. | Foto Franci

Anže Zavrl je maratonsko razdaljo pretekel ob igranju na harmoniko.

Foto: Franci

Glasbenik Anže Zavrl je že pred ljubljanskim maratonom napovedal prav poseben podvig, ki ga je danes tudi izpeljal. Maratonsko razdaljo je ob igranju na harmoniko pretekel v času štirih ur, 42 minut in 45 sekund in se vpisal v Guinnesovo knjigo rekordov.

Član glasbene skupine Gadi Anže Zavrl je po vseh parametrih, ki so mu jih zastavili, zmogel maratonsko razdaljo in dosegel svetovni rekord. 42.195 metrov je pretekel v manj kot petih urah ob igranju na osemkilogramsko, za tek prilagojeno harmoniko, ki jo je poimenoval Maratonika.

To mu je uspelo ob pomoči njegove ekipe lokala Franci. Med njimi je kar nekaj strastnih tekačev in nekdanjih vrhunskih športnikov, med drugim tudi nekdanji smučarski skakalec Marcel Stržinar - Franci, ki je prvih 13 kilometrov z Anžetom odtekel z otroško harmoniko na prsih, pred Francijem v Šiški pa zorganiziral navijaško točko, na kateri so tekače celo dopoldne vzpodbujali Orkester harmonikarjev Bučar in folklorna skupina KD Svoboda Mengeš. Pri lokalu je za svojega menedžerja in svaka glasno navijal še en mojster in mecen narodnozabavne glasbe – Dejan Vunjak, ki ga z lokacijo nenazadnje povezuje tudi očetova legendarna himna Franci na balanci. 

"Naš naslednji podvig je, da bom na tek spravil še tiste člane ansambla Gadi, ki še ne tečejo," je po prihodu v cilj povedal Zavrl in pohvalil ekipo, ki ga je spremljala na trasi in mu priskočila na pomoč, tudi ko je imel nekaj težav s stojalom za harmoniko. V cilju so ga med prvimi pričakali žena Tina Zavrl z otrokoma, sinom Brendijem in hčerko Dioro.

