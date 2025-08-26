Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Torek,
26. 8. 2025,
20.25

Anita Horvat Rok Ferlan Maribor

Torek, 26. 8. 2025, 20.25

16. mednarodni atletski miting v Mariboru

Anita Horvat in Rok Ferlan zmagala na atletskem mitingu v Mariboru

Rok Ferlan, EP Maribor | Rok Ferlan je znova tekel pod 46 sekundami. | Foto Jure Banfi

Rok Ferlan je znova tekel pod 46 sekundami.

Foto: Jure Banfi

Anita Horvat (Velenje) je na 16. mednarodnem atletskem mitingu v Mariboru po daljšem premoru zaradi zdravstvenih težav v teku na 400 m zmagala z 52,00 sekunde. Med atleti je na tej razdalji Rok Ferlan (Triglav) za zmago znova tekel pod 46 sekundami in s 45,89 za dobro sekundo zaostal za svojim slovenskim rekordom (44,70).

Nika Glojnarič (Brežice) je na 100 m ovire s skoraj sekundo in pol prednosti zmagala s 13,07. Andrej Skočir (Žak) je na 200 m zasedel drugo mesto z 20,90, pred njim je bil Aboda Emmanuel Aboda iz Ugande z 20,76, ki je zmagal tudi na pol krajši razdalji (10,39).

Ferlan je slavil na stadionski krog ter le za stotinko prednosti zmagal pred Portugalcem Omarjem Elkhatibom (45,90), tretji je bil obetavni Mitja Zubin (Piran) s 47,45. Ajda Kaučič (poljane Maribor) je na 100 m zmagala z osebnim rekordom 11,91.

Hrvat Ivan Pravdica je skoku v daljino z 8,08 m presegel magično mejo, tretji je bil, Jan Duhovnik (Krka, 7,38 m). Urška Matotek (Dolenjske toplice) je edina med atletinjami v tej disciplin dosegla šest m (6,00 m). Jan Emberšič (Domžale) v metu kladiva s 67,97 m.

Tekma je bila tudi 11. memorial Iztoka Ciglariča, v spominski disciplini na miljo je Rok Markelj (Triglav) zmagal s 4:05,01. Na tekmovanju so pripravili še kar nekaj disciplin, ki niso del olimpijskega programa.

Agata Zupin (Velenje), ki se vrača po poškodbi, je na 300 m ovire in s 49,34 postavila osebni rekord. Na 600 m je zmagal Žan Ogrinc (Poljane Marivor) z osebnim rekordom 1:16,35, za njim sta bila Benjamin Lakošelja (Koper, 1:18,83) in Anže Svit Požgaj (Slovan, 1:19,22). Med atletinjami je bila v mednarodni konkurenci tretja Hana Grobovšek (Kranj, 1:30,12).

