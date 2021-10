"Veliki" se sramujejo Kučana, Saša Lendero pa zboli

Milan Kučan je v tudi v tednu, ko so Marjan Šarec, Tanja Fajon, Luka Mesec in Alenka Bratušek podpisali še en sporazum o medsebojnem sodelovanju, rekli bi mu lahko Kul 3.0, prišel med kolesarje. Protestnikov je bilo nekaj sto. To je bilo veliko v primerjavi s štirimi voditelji Kula, ki so na istem trgu pred parlamentom podpisovali najnovejši sporazum, kako bodo zavladali. Z ulice. Pred tem, v sredo, je bilo "vstajnikov" proti omejevanju epidemije covid-19 stokrat več kot kolesarjev v petek in nekaj tisočkrat več kot voditeljev Kul ob podpisovanju. Za krajši čas so v sredo zablokirali celo obvoznico. Med najbolj množičnimi pa nekaj časa ne bo Saše Lendero, ki je zbolela za nenavadno gripo, ki ima številne znake covid-19.

Saša Lendero, ki velja za podpornico boja proti ukrepom za zajezitev koronavirusa, se je udeležila prvega bolj množičnega protesta in zbranim zapela slovensko himno. Več o njenem zdravstvenem stanju in številnih hitrih testih, ali ima morda o covid-19 lahko preberete tukaj:

Kučana ni bilo opaziti na teh protestih proti ukrepom za omejevanje epidemije, s katerimi poskušata zdravstvena stroka in vlada zmanjšati število hudo bolnih, mrtvih in tudi težave zdravstvenega sistema. Po poročanju portalov televizij POP TV in TVS pa Kučana ni bilo niti med petkovimi kolesarji. Po naslovu in vsebini poročanja o tem, da se je v Ljubljani po množičnih protestih anticepilcev zbralo tudi nekaj levih protestnikov, si ni bilo mogoče predstavljati, da je bil med njimi tudi šef prejšnjega režima, pozneje pa predsednik republike Milan Kučan. A je bil. Po tem, kako so ga zamolčali, se je zdelo, da se ga sramujejo. Nočejo pisati o najbolj znanem in pomembnem udeležencu.

Realno gledano tistih sto kolesarskih protestnikov ni bilo vredno omembe v nobenem resnem mediju. Kučan pa. Prvič bi, da so spregledali pomembnega politika, lahko bila napaka. Drugič ali tretjič ni. Morda je razlog nenavadnosti, ker jim Milan Kučan ruši propagandni koncept. Preprosto je: ljudi poskušajo ti novinarji in uredniki iz tedna v teden prepričati o tem, da so kul prireditve ob petkih vsesplošne vstaje ljudstva. Pa tega še sami ne verjamejo. Ker je neumno. Ko se pojavi tam Kučan, jim to podre glavno sporočilo. Kako lahko resen novinar in urednik pri poročanju spregleda tako pomembno osebo iz zgodovine države, kot je Milan Kučan? Z rdečo zvezdico v roki:

Foto: Bojan Puhek

Kdo bo nadziral "resnico"

S protestov so ti novinarji in mediji, ko so zamolčali Kučana, povzeli propagandna sporočila kul strank. Kot to počnejo vsak teden. Stvari so usklajene, v resni politiki ni naključij. V medijih še manj. V Trstu se je v petek zbralo stokrat več protestnikov, ki so, kot pred tem tisti, od Saše Lendero, v Ljubljani nadlegovali tudi medijske hiše in novinarje. A to ob par sto kul kolesarjih ni bilo omenjeno v teh "resnih" medijih.

Merilo poročanja je politično. Deset tisoč protestnikov v Trstu ni nič proti nekaj sto "naših" v Ljubljani. Celo Kučan ni pomemben. To pa zaradi tega, ker ta je preveč "naš". Mediji se nam kažejo kot povsem propagandno orodje v letu pred volitvami. Niti mar jim ni več, da se vidi z lune. Časi so težki, maske padajo. Na Siolu Kučana nismo zamolčali. Ne prvič in ne tokrat. Tu še vedno gojimo novinarstvo in ljudi obveščamo o pomembnem dogajanju:

Glavno propagandno sporočilo ta petek, kjer so zamolčali Kučana, pa je bilo, da je treba pred volitvami na vsak način ubraniti popoln nadzor levice nad državno agencijo STA, ki ji ga je zadnja leta zagotavljal direktor Bojan Veselinovič. Veselinovič je ta teden odstopil kot direktor STA. Da mu ne bi bilo treba podpisati pripravljenega dogovora z vlado o financiranju STA, so se odzvali z vlade. Ki ga je že prej poskušal onemogočiti s sporom pred sodiščem. Ki ga je izgubil. Kar so levi mediji razglasili za veliko zmago STA, ki bo zdaj dobila denar. Nazadnje je ta, brez dvoma zelo sposobni direktor, odstopil.

Kdo res odpušča in maltretira novinarje?

Veselinovič je podpisnik znamenite peticije 571 Blaža Zgage (takrat Večer) in Mateja Šurca (RTVS) proti Janezu Janši (SDS). V službi je bil takrat še na levem Dnevniku. Ko so ga v času vlade SD Boruta Pahorja politično nastavili za direktorja državne STA, je, tudi z odpuščanji, obračunal z novinarji, ki niso bili levičarji, in s tem poslal jasno politično sporočilo. Nekdanji urednik Borut Meško, ki ga je odpustil tudi kot novinarja, je kmalu zatem umrl. Zaradi raka. Precej nezaslišanega postopka odpuščanja Veselinovič ni ustavil ali preklical, ko je izvedel za bolezen. Meškov tedanji namestnik Uroš Urbanija, ki je danes šef vladnega Ukoma, ni pozabil, kaj se jim je zgodilo. Tega ni mogoče pozabiti. Ko danes prebiramo zgodbe o maltretiranju in odpuščanju novinarjev, je dobro poznati to zgodovino. Konstruirajo nam laž. Tisti, ki so res odpuščali in maltretirali novinarje, preusmerjajo krivdo. Za tisto, kar so sami počeli, obtožujejo druge.

STA ni edini medij, kjer se je to dogajalo. Tudi na Delu, ki ga obvladuje član vrha Kučanovega Foruma 21 Stojan Petrič Forum 21 so nedavno sicer ukinili −,se je dogajalo isto. Številne urednike in novinarje so odpustili. Vem zaradi osebne izkušnje. Odpustili so tudi mene. In odpuščali so tudi še pozneje. Celo novinarka, ki se je vračala s porodniškega dopusta, se je znašla brez dela. O tem vas mediji niso obveščali. Saj veste, zakaj. Sam sem takrat ustanovil svoj lastni medij in sem zato lahko povedal tudi, kar se res dogaja. Tako: DELO: ODPUŠČAJO CELO NOVINARKO NA PORODNIŠKEM DOPUSTU.

Kučanovi "kolesarji" so bili takrat seveda tiho, ko so to sami počeli. Poznate kak primer novinarja ali urednika, ki bi bil danes odpuščen? Ni ga! Pazite. Dejstva razkrinkajo laži. Tudi tiste, ki jih naši opozicijski politiki širijo v Bruselj in so pripravljeni tvegati sankcije proti državi. Z lažmi. O čem je spopad, je te dni brutalno naravnost opisal vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec s tem sporočilom na omrežju Twitter:

KDO BO USTVARJAL RESNICO?

STA je steber vseh novic za medije. Enačba je preprosta: kdor nadzira produkcijo STA, nadzira produkcijo resnice in novic, ki se pojavljajo v slovenski medijski krajini.

V opoziciji zahtevamo izredno sejo DZ in takojšnje financiranje @STA_agencija . — Matej T. Vatovec (@Matej_T_Vatovec) September 30, 2021

RTVS je o nekaj sto levičarjih, med katerimi je bil Milan Kučan, ki so pa ga sramežljivo zamolčali, poročala tako:

Posnetek razkrije, da o parolah Kula na protestih poročajo s pomočjo STA. In da pozivajo k političnemu angažiranju prebivalstva. Protestnikov ob petkih je vse manj. Pozivajo ljudi, naj se jim pridružijo. To počnejo že leto in pol. Ne razkrijejo pa na portalu RTVS, kdo konkretno poziva ljudi. A vsi protestniki to počnejo? Ali to počne kar celotno ljudstvo? Ali morda Kučan, ki ga sramežljivo ne omenjajo kot akterja?

Dejansko na proteste za Kul poziva, na nek način, RTVS kar sama. Javni zavod. Z državnim denarjem. Saj veste, politično povsem nepristranska medijska hiša, na kateri so bili prej zaposleni predsednica SD Tanja Fajon, predsednik LMŠ Marjan Šarec, podpredsednica Levice Violeta Tomić ... In kjer so bili zaposleni še številni novinarji, ki so pred zadnjimi volitvami pošteno poročali o dogajanju v politiki in državi, po volitvah pa so se nenadoma zaposlili v vladi Marjana Šarca in strankah, ki so jo sestavljale. Ni šlo za povezave in vračanje uslug. Nikakor.

Z RTVS so številni novinarji tudi v častnem razsodišču društva novinarjev, ki Siolu v sproženem postopku medtem očitajo, da širi sovražni govor, ker smo javnost obvestili o izjavi direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milana Kreka, ki je spodbujal k cepljenju in svaril pred posledicami. Šlo je za jasen citat pomembnega strokovnjaka. In ne za poziv anonimnih protestnikov iz vrst Kula. A so v tem primeru za poročanje okrivili kar medij. Kako je s tem pri njih samih? Koga citirajo?

Nekoliko bolj "zmerni" so bili, ko gre za politični aktivizem, pri naslovu in v glavnem sporočilu na spletnem portalu POP TV, ki je o nekaj sto protestnikih na vrhu strani brez omenjanja Kučana poročal takole:

Pazite, tudi v tem poročanju ni citata nobene konkretne osebe. Izvedeli pa smo, da je kolesarjenje "posvečeno" reformiranju političnega sistema in demokracije. Pa da gre za protipravno finančno uničevanje STA. Piše kot citat. Kako? Kdo to trdi? A anonimni protestniki? Če zapišeš citat strokovnjaka Milana Kreka, je to sovražni govor. Če pa trditev anonimnežev o "protipravnem finančnem uničevanju", ko o tem ni nobene sodbe sodišča, pa je to kaj? Le politična propaganda ali morda kar laž?

Smo, če povzamemo, sredi mesarskega klanja za prihodnje volitve. Žrtev pa je celo Milan Kučan, ki ga skrivajo, in Saša Lendero, ki je nenavadno zbolela.

Upam, da Saša Lendero čim prej ozdravi in da se Kučana v medijih ne bodo več tako zelo bali.