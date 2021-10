Glede na prejšnje shode je bil včerajšnji nekoliko krajši, ker pristojne oblasti protestnikom niso odobrile načrtovane trase. Protestniki so skandirali v prvi vrsti protivladna gesla. Manifestacije so namreč uperjene proti uvedbi PCT-pogojev, ki bodo 15. oktobra stopili v veljavo za vse zaposlene (v javnem in zasebnem sektorju), pa tudi za vse samozaposlene.

Pod udarom je bil včeraj tudi tržaški prefekt (območni zastopnik notranjega ministra) Valerio Valenti, ki protestnikom ni odobril predvidene trase. Nazadnje so se udeleženci shoda, tako kot vedno, dlje časa zadržali pred deželnim sedežem RAI (javne radiotelevizije).

Triëst 🇮🇹, 1-10-2021



Zeer onrustig in Triëst tijdens het protest tegen de #GreenpassObbligatorio bij het kantoor van de staatszender RAI. Demonstranten laten duidelijk hun afkeuring blijken voor het haast niet berichten over de protesten





Mediji (v prvi vrsti prav deželno uredništvo RAI in tržaški dnevnik Il Piccolo) so po mnenju protestnikov v službi vlade in zato ponujajo pristransko informiranje o cepljenju in PCT-pogojih. Poleg skandiranja in žaljivk na račun novinarjev so v stavbo deželnega sedeža RAI včeraj poleteli jajca in nekaj steklenic, počila pa je tudi petarda.

PCT-pogoj skozi rešeto volitev

Pred 15. oktobrom bi lahko v Trstu priredili še eno podobno manifestacijo, 11. oktobra pa je več sindikalnih organizacij napovedalo celodnevno stavko. V drugih italijanskih mestih je tovrstnih shodov manj. Najbolj množični so bili pred dobrim tednom. V soboto, 25. septembra, so protestniki pripravili shod v 60 mestih. Poleg Trsta so manifestacije potekale tudi v večjih mestih, kakršna sta Rim in Milan, kjer je prišlo tudi do "kratkega stika" med policijo in udeleženci shoda.

"Š nikoli nisem videl česa takega, niti med protesti proti Berlusconiju niti med gospodarsko krizo"

"Š nikmai nisem videl česa takega, niti med protesti proti Berlusconiju niti med gospodarsko krizo"

Huge #protests in #Trieste (#Italy) against the EU #Covid Digital Certificate (#GreenPass, now mandatory even at the workplace): personally, I have never seen something like this, not even during the Berlusconi government or the financial crisis.

Nezadovoljstvo ob uvajanju PCT-pogoja ima vsekakor v zadnjih tednih v Italiji prav poseben "spin-off". V nedeljo in ponedeljek bodo namreč volili župane v 1.348 občinah po celotnem Apeninskem polotoku. Občinski svet bodo obnavljali v največjih mestih: Rimu, Milanu, Torinu, Neaplju, Bologni (volitve bodo tudi v Trstu). Volitve bodo torej tudi edinstvena priložnost za merjenje moči med strankami in vzpostavljanje novih ravnovesij. Pandemija, cepljenje in PCT-pogoji seveda spadajo v predvolilno kampanjo.

Avtor prispevka Andrej Černic je novinar, ki dela v sosednji Italiji. Foto: osebni arhiv

Za zdaj sicer nihče ne razmišlja o možnosti destabilizacije Draghija, ki je na italijanski politični šahovnici v tem trenutku nezamenljiva figura. Posamezne stranke pa v zdajšnjih političnih razmerah, ki jih v veliki meri določa prav italijanski premier, iščejo svoj prostor pod soncem.

Nihče si ne upa neposredno ugovarjati italijanskemu premierju, stranke nakazujejo le različne odtenke svojih stališč (tudi v odnosu do tem, povezanih s pandemijo). Draghi je pred časom tudi že dejal, da bi v primeru, ko uvajanje PCT-pogoja ne bilo dovolj, podprl tudi predlog obveznega cepljenja, če bi v to privolila Evropska agencija za zdravila (EMA). Ob tem velja pripomniti, da je v italijanskem parlamentarnem loku v tem trenutku v opoziciji ena sama stranka, desničarski politični sestav Fratelli d'Italia.

🇮🇹 Italy - Triëst [October 1, 2021]



Massive protest against the #Greenpass, to be mandatory from Oct 15 for work. Dockworkers to block harbors, Italian unions have called for a general strike across the country for Mon, Oct 11

Skratka, pot izhoda iz pandemije je v Italiji začrtana. Draghi je bil doslej pri tem vedno zelo odločen. Nič ne kaže, da bi se lahko v prihodnjih tednih kaj spremenilo. Politična slika Italije bo v ponedeljek popoldne ob preštetju glasov najbrž dobila nekoliko drugačno podobo, čeprav vlada prav veliko ne tvega.

Drugačna slika se bo najbrž izrisala samo znotraj strankarskih razmerij. Za prave reakcije na ukrepe proti pandemiji, začenši z uvajanjem PCT-pogoja, pa bo za Apeninski polotok presečni datum 15. oktober. Takrat bo jasno, kako velika je kritična masa državljanov, ki nasprotuje PCT-pogoju, in ali lahko ta kritična masa sploh vpliva na Draghijevo strategijo za izhod iz pandemije.