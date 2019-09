Trenutek, ko bo hrvaški turizem spregovoril slovensko

Letos so na Hrvaškem čez poletje jamrali o slabi sezoni, a slovenski turisti so zvesti in stalni: "gostje iz Slovenije pa so na četrtem mestu z devetodstotnim deležem" ( vir ), takoj za Nemci, Avstrijci in Hrvati samimi.

Jeseni se je pokazalo, da je bila sezona rekordna in "Slovenci drugi najštevilčnejši gostje". "Po številu prenočitev so Nemcem sledili Slovenci, ki jih je bilo na Hrvaškem nekaj manj kot 1,33 milijona, so pa ustvarili nekaj več kot 9,5 milijona prenočitev."

Tudi s slovenskega gledišča je Hrvaška najbolj obiskana tujina: "Hrvaška (61 odstotkov vseh zasebnih potovanj v tujino)" (vir).

Naj povzamem: Hrvaška je država, katere gospodarstvo se močno opira na turizem.

Slovenci smo zvesti in skoraj najbolj množični gostje.

A če vzamete v roke jedilnik v katerikoli gostilni, bo seveda napisan v hrvaščini, nemščini, italijanščini, videl sem že ruščino itd., nikoli in nikjer pa slovenščine. Niti v Istri, kjer smo tako rekoč doma: "Slovenci imajo na Hrvaškem več kot 110.000 nepremičnin" (vir).

Doba internetnih ocen

Eden od razlogov je vsekakor ta, da smo slabe storitve navajeni od doma, in če nanjo naletimo v tujini, smo zadovoljni, ker se počutimo kot doma.

A letošnje poletje sem v hrvaškem tisku zasledil čisto drobno novico o nemških turistih. Kar enajst jih je bilo in v splitski restavraciji so dobro pili in jedli. Ko je prišel račun, pa so zahtevali šefa in mu postavili ultimat: "Znižajte račun na pol ali pa vam bomo spisali enajst slabih ocen na TripAdvisorju." (Gre za spletno stran, kjer uporabniki ocenjujejo lokale in storitve.)

Dobili so, kar so zahtevali, torej gromozanski popust.

Kajti 96 odstotkov spletnih uporabnikov se dejansko odloča glede na objavljene ocene (vir). Lastnik lokala upravičeno torej ni hotel tvegati.

Vrhunci domače kuhinje

Ana Roš je zagotovo v tujini najslavnejša slovenska vrhunska kuharica. To vam potrdi tudi dejstvo, da se vsakič, ko je o njej objavljen kakšen članek, vsaj na RTV-portalu takoj najde nekaj sto komentatorjev, ki trdijo, da nima pojma. Nekdo mora biti res dober, da se slovenske množice tako angažirajo za njegovo razvrednotenje.

No, in tako sem pred kratkim prebiral internetne ocene njene restavracije in poskušal ugotoviti, ali imajo tisti, ki niso bili popolnoma zadovoljni, kakšen skupen razlog.

Tako sem naletel na slabo oceno hrvaškega gosta, ki se je razburil, ker jedilnika ni v hrvaščini!

Predlog, preprost in učinkovit

V tistem trenutku mi je naredilo klik: če lahko Nemci dobijo 50-odstotni popust samo z grožnjo slabe recenzije, lahko slovenske množice, ki poleti okupirajo Hrvaško, naredijo nesluten preboj za slovenščino. Če bi samo vsak stoti slovenski gost dal slabšo oceno, ker v lokalu na istrski obali nimajo jedilnika v slovenščini, bi tisti trenutek hrvaški turizem spregovoril slovensko.

Če pa bi svojo negativno oceno zapisali še vsi tisti, ki se dlakocepsko v komentarjih obešajo na vsako vejico, na hrvaškem morju pa pozabijo domači jezik, bi slovensko spregovorili še natakarji.

In pazite: ocene na TripAdvisorju so prilagojene slovenski previdni naravi - objavljene so pod psevdonimom, torej anonimno!

