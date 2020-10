Miha Mazzini: Dežela neslutene bogatije

Če se zapeljete po Madžarski, boste na podeželju gledali bedo. Prav tako na vzhodu Slovaške. A če se zapeljete po Sloveniji, ni tako. Socializem lahko obtožite za ogromne hiše, ki pa ne razpadajo, in standard življenja je videti visok. O tem lahko zdaj pričajo tudi tisti, ki so na domačem terenu izkoristili turistične bone in napolnili kmečke turizme. Logična razlaga je delo na črno. A nedavno sem naletel na področje gospodarstva, kjer se Slovenci obnašamo kot kaki savdski princi in denar mečemo z lopato. Pojma nimam, od kje ga lahko take količine sploh jemljemo.

Vabim vas, da se skupaj z menoj odpravite na pot v srce razkošja.

Digitalni plakat

V središču Ljubljane je velik digitalni prikazovalnik, in pred časom mi je zastavil vprašanje: "Vam bodo odobrili kredit?" Ter odgovor: "Pokličite na …" Naivno sem pomislil, da gre za banko, koga drugega pa naj bi klical za kredit? A podrobnejši ogled je pokazal, da gre za vedeževalsko linijo. Preden kličem banko, torej najprej vprašam vedeževalko, kaj mi bodo na banki rekli. Korak je videti povsem odveč in le nepotrebno zapravljanje, a očitno storitev cveti.

Prvi teden septembra me je oglas spraševal, če bo moj otrok uspešno zaključil to šolsko leto. Verjetno bi bilo bolje vprašati otroka in v šoli, a …

Lokus kontrole

Preden nadaljujemo, vpeljimo izraz lokus kontrole, ki je na slovenski Wikipediji opisan kratko in jasno kot "psihološki termin, ki se nanaša na prepričanje osebe o tem, kaj povzroča dogodke v njihovem življenju.

Lokus je lahko notranji (oseba je prepričana, da nadzoruje lastno življenje) ali zunanji (oseba je prepričana, da okolje ali višja sila ali drugi ljudje nadzorujejo njihovo življenje)" (vir).

Stanje seveda ni binarno, torej, da ali ne, marveč je resničnost po navadi nekje vmes. Lahko ste najbolje pripravljen človek na svetu (notranje), a če vam na glavo pade meteorit, pač niste imeli sreče (zunanje).

Načeloma ima več žensk lokus kontrole zunaj, skoraj zagotovo zaradi vzgoje. Češ, žarnice se ne spodobi zamenjati ženski, naj čaka na moškega in tako dalje.

Slovenski lokus kontrole

Narod brez lastne države mora lokus kontrole imeti zunaj, drugače ne gre. O nas so odločali na Dunaju, v Rimu, Berlinu in Beogradu. In sedaj, ko se vozim po mestih izven prestolnice, vedno ljudje potarnajo, kaj vse bi bili, če jih Ljubljana ne bi zatirala.

Se spomnite, s kakšnim upanjem smo šli v EU? Češ, zdaj bo pa Evropa uredila vse naše probleme! Seveda jih ni.

Naslednje veliko upanje je bila Melanija Trump. Kakšen val spletnih komentarjev je sprožila izvolitev njenega moža, češ, vsi naši problemi so rešeni.

Tudi paranoja o svetovnih zarotah, ki sedaj divja po celi Sloveniji, kaže na to, da moč ni v nas in pri nas, ampak tam nekje daleč zunaj … Pa seveda politiki kot čudežni odrešitelji in tako dalje v nedogled.

Veterina

Po tej teoretični razlagi se lahko pomaknemo na pogovor, ki sem ga nedavno imel z gospo, ki ji je umrl maček. Ker je vedela, da imam v družini veterinarko, in to odlično, sem se ji zdel pravi človek, da cel veterinarski poklic obtoži nesramnega izkoriščanja ljubiteljev živali. Morali bi delati zastonj! Saj gre za nemočna bitja!

Skratka, za zadnjo bolezen njenega mačka so ji zaračunali skoraj par sto evrov in ona mora paziti na vsak kovanček.

Sočutno sem kimal.

"Ampak, umrl je pa lepo in spokojno!" se je potolažila.

"Injekcija?" sem vprašal.

Debelo me je pogledala, nato prhnila in zaničljivo odmahnila z roko: "Ha, da bi še zapravljala za veterinarje, ki nič ne znajo, samo odirajo! Klicala sem gospo X, ki energetsko zdravi bolne živali."

Zdaj sem jaz široko strmel in prosil za razlago in podatke. Gospa X se je specializirala za zdravljenje bolezni naših ljubljenčkov. Na spletni strani ima cenik in dovajanje energije prek telefonskega pogovora stane 500 evrov.

"Dala mi je popust, samo 300 evrov je hotela …"

"Aha. Kako pa je bilo zdravljenje videti?"

"Postavila sem slušalko mačku na uho in po par minutah se je bolje počutil."

"Aha. In?"

"Čez par dni je mirno umrl."

"Aha."

Srce bogatije

Ko sem že ravno bral energetsko spletno stran, sem še malce poguglal in povprašal naokoli. Odprl se mi je svet neslutenega bogastva. Neka druga gospa nudi energetski pregled samo za tisoč evrov, tretja pa celovito zdravljenje za 40 tisoč. Res, ne izmišljujem se, namenoma pa ne navajam povezav, da ne boste ostali brez gat, če ste do sedaj živeli izven tega sveta.

Razumem, da čudodelnice potem rečejo, ok, saj vam dam popust, a še vedno so cene neverjetne.

Sploh za državo, kjer je večina plač podpovprečnih.

Praznoverje

Impresionirala so me ta dvojna merila: v trgovini se boste prerekali za najcenejši kruh, da prihranite par centov, čudodelnika pa obmetavate s stoevrskimi bankovci in si mislite, drobiž!

S tega lahko povzamem dvoje: naš lokus kontrole je v povprečju zelo, zelo zunaj. In ker je zelo zunaj, ga tam zunaj nekje tudi uravnavajo, zdravijo in popravljajo. Počutimo se povsem nemočne. Zato ne storimo ničesar, ker nič ni od nas odvisno. Še na volitve ne gremo.

In drugo: na tem področju se vrtijo taki denarji, da je gotovo ob boku raznim gradbenim in medicinskim mafijskim poslom, zato mi je postalo jasno, zakaj je povsem neregulirano.

Kdo pa se upa dotakniti ljudi s polnimi žepi?

