Kladivo in miting smrti

Rast števila okužb se je ustavila. Vlada je udarila s kladivom. Blažji način omejevanja epidemije ni deloval. Število bolnih, ki jim odpovedujejo pljuča in nujno potrebujejo pomoč, da se ne zadušijo, v preobremenjenih bolnišnicah še raste. Podobno vlade udarjajo po številnih državah Evrope. Hiter odziv je pameten. Posledice so, je pokazal prvi val, manj strašne. V obratno smer, za čim več smrti in škode za skupnost, so se ta teden nasilno trudili protestniki proti vladnim ukrepom. Številni so na policiste vpili v jezikih drugih držav z Balkana. Metali so granitne kocke. In udarjali. Ne le policiste. Tudi vse tiste, ki v bolnišnicah rešujejo življenja. In tiste, ki tam umirajo. In tiste, ki se trudijo, da bi država in ljudje v njej plačali čim nižjo ceno.

Nasilje je bilo tokrat veliko hujše kot na zadnjem protestu kolesarjev, ko je pred tem velik zvezdnik RTVS in STA Zlatan Čordić - Zlatko brez maske nasilno iztrgal kamero snemalcu Nove24TV. Anis Ličina, o katerem smo v preteklosti poročali v povezavi z drogami, tihotapljenjem migrantov in ropom, pa je tam vabil na nadaljevanje "kolesarjenja" tako: "Vas povabim 5. 11. ob pol petih. Ne na to zvončkanje ob petkih brezvezno, nego na protest pravi." Na posnetku je Anis Ličina:

Foto: Polona Avanzo

Je Ivan Gale res prestopil med vladne sile?

Policisti so ocenili, da je bilo v ozadju nasilnih protestov ljubljansko kriminalno podzemlje s povezavami na Balkanu, nogometni huligani iz več krajev države in mladi lokalni ulični nasilneži. Podobno so ugotavljali že za nasilne proteste v času druge vlade Janeza Janše (SDS), ko je imela policija podatke tudi o tem, da je nekaj sto nasilnežev plačeval kar vodja srbskega kriminalnega klana v Ljubljani. Že takrat je kazalo na povezave z opozicijo Janševi vladi, ki je s podpiranjem protestov poskušala destabilizirati vlado. Največja opozicijska stranka je bila Pozitivna Slovenija, ki jo je vodil župan Ljubljane Zoran Janković. Po padcu druge Janševe vlade je bilo protestov konec.



Neresnične so trditve, da ni povezav med nasilnimi protesti ta teden in "kolesarskimi" protesti prejšnje mesece, na katere so osebno prihajali opozicijski voditelji, denimo predsednika LMŠ Marjan Šarec in SD Tanja Fajon, in ki so jih zadnjega pol leta močno medijsko podprli tem strankam naklonjeni uredniki in mediji. Po televizijskem snemalcu Nove24TV, na katerega se je na "kolesarskem" protestu nasilno spravil Zlatan Čordić - Zlatko in mu iztrgal kamero, jo je ta četrtek najbolj skupil fotoreporter Borut Živulovič, ki so ga protestniki brcali še, ko je z zlomljeno čeljustjo nezavesten ležal na tleh. Nasilje se je le stopnjevalo.

Iz "loka" štirih opozicijskih strank, ki jih zadnje čase vodi Jože P. Damijan, so nasilje ta teden obsodili, krivdo pa pripisali vladi, za katero menijo, da je organizirala te proteste sama proti sebi, da bi diskreditirala opozicijske. Proteste ta teden bi naj od pravih kolesarjev prevzeli rumeni jopiči in naonacisti, vse pa naj bi bilo natančno organizirano, smo celo slišali iz opozicijskih vrst.

Posnetki kamer pa so nam pokazali vpitje priseljencev iz drugih republik v tujem jeziku, nasilneže, ki so se "zamaskirali" v trenirke, med te po propagandnih namigih opozicije vladne sile pa je, kot so pokazali posnetki, prestopil celo opozicijski junak Ivan Gale, ki je pozneje novinarjem, ki so ga prosili za komentar, kako se počuti, pojasnil, da kot udeleženec nasilnih protestov ni bil niti najmanj nasilen.

Zaradi posnetka Galeta, ki ga je na spletu objavila nad Galetom navdušena protestnica, delil pa, ko ga je na posnetek opozoril šef Sove Janez Stušek, na spletnem omrežju tudi premier Janez Janša, je za petek Matjaž Nemec (SD) sklical komisijo za nadzor obveščevalnih služb, ki sumi, da je Galeta spremljala Sova.

Nemec se je odzval zelo hitro. In ni jasno ali se je posvetoval z vrsto ekspertov opozicije za spopadanje z vlado ob obveščevalnih službah. V LMŠ imajo Damirja Črnčeca, ki je bil že šef vsega, kar je na tem področju mogoče, v SD nekoč sošolca Tanje Fajon Sebastijana Selana, za katerega je veljalo, da je blizu Zorana Jankovića in omrežja Bojana Petana. Zadnje čase pa je slišati, da bi naj pri nadzoru obveščevalcev pomagal celo po bujni domišljiji sloveči Dejan Karba, ki je bil nekoč novinar Dela in Dnevnika, pozneje županski kandidat SD, piarovec v poslanski skupini SD in nazadnje piarovec na ministrstvu za izobraževanje, dokler ga je z Jernejem Pikalom obvladovala SD, kjer pa je po menjavi oblasti izgubil službo.

Hojs ob živce spravil ljudske novinarje

Del medijev, ki za opozicijski lok strank več mesecev promovira "vladavino ulice" na kolesih in nam jo predstavlja kot glavno zgodbo v državi iz petka v petek, je precej razjezil notranji minister Aleš Hojs, ki je šel v središču Ljubljane med nasilnimi protesti podpret policiste.

Foto: STA

Pokazal je, da se ne boji ulice in mitingov, kakršne je nekoč organiziral srbski socialistični voditelj Slobodan Milošević, da bi se znebil konkurentov. Hojs je na tej poti povedal, kar ni skrivnost, da so številni mediji dolhgo spodbujali proteste, in ocenil, da so zaradi tega soodgovorni za nasilje in ranjene policiste.

To je del medijev tako razjezilo, da celo poštenega obveščanja javnosti, kaj je povedal minister, niso več zmogli. Uspelo je to še komercialni POPTV. Na javni televiziji pa so v poročilih v petek trditev, da so mediji soodgovorni, poenostavili kar v podtikanje, da je krivdo za nasilje Hojs pripisal novinarskim ekipam, na katere so se na protestih spravili nasilneži. To pa ni.

V slogu Tarč in profesionalnosti poročanja s petkovih protestov.

Ljudsko novinarstvo.

Na razliko med komercialnim in "ljudskim" javnim medijem je pokazala še dodatna podrobnost. Na Siolu smo razkrili, da je policija pred mesecem s pomočjo gasilcev na posesti znane igralke Zvezdane Mlakar, ki nastopa na javni televiziji, posekala nasad marihuane in da je bilo tam precej pestro. O odkritju večje količine trave policija ni obveščala javnosti, kar je bilo nenavadno.

Na POPTV so o razkritju prikrivanega dogodka sčasoma poročali. Pa čeprav si je bila njihova novinarka Katarina Matejčič nekoč blizu z Lanom Klemencem, sinom Mlakarjeve. Na spletnem portalu RTVS, na kateri Mlakarjeva nastopa, pa o nenavadnem odkritju doslej ni bilo ničesar.

Anketa, ki smo jo ponudili bralcem na Siolu, je pokazala, da trud medijev opozicijskega loka Jožeta P. Damijana, da bi ljudi prepričali, da niso nič soodgovorni za nasilje na protestih ta teden, ni bil najbolj uspešen. Velikansko število anketiranih se je strinjalo s Hojsem, ki je povedal, kar je bilo zadnje mesece očitno: mediji niso ravnali čisto profesionalno in nepristransko.

So mediji soodgovorni za četrtkove nasilne proteste, kot je ocenil notranji minister Aleš Hojs? Da. 6683 +

Ne. 3374 + Oddanih 10057 glasov

Protestniško gibanje so, če spomnimo, spodbujali z očitki o "kapitalističnem" okoriščanju podjetij, ki so pomagali uvoziti respiratorje, ki danes rešujejo življenja, ko je bil pravi problem uvoz neposredno iz Kitajske, katerega posledica je, da je raba tako uvoženih respiratorjev še vedno prepovedana, ker spoštovanja strokovnih pravil pri uvozu zapletene medicinske opreme ni zagotovilo podjetje, ki ima za to strokovnjake.

Zaradi tega fiaska je ob službe celoten prejšnji vrh zavoda za blagovne rezerve. Tudi "žvižgač", ki nas že dolgo prepričuje, da mora, ker bi naj bila v ozadju korupcija, pasti vlada, Ivan Gale.

Protesti so ves čas vsebovali tudi pozive k nasilju, s katerimi so opoziciji naklonjeni mediji pogosto simpatizirali, in – če je šlo predaleč – javnosti prikrivali dogajanje. Začelo se je že letos spomladi, ko je Janez Janša prevzemal oblast. Takrat z glasnimi pozivi Ludvika Tomšiča na prvem v seriji teh dogodkov, da je treba opozicijskega voditelja takoj ubiti, in pozneje skandiranjem v tujem jeziku: "Ubi Janšo!"

Pozive k umoru političnega voditelja so mediji, ki protestnike podpirajo, več dni sistematično prikrivali svoji publiki. Kar je bilo precej sramotno za njihov politični pol. Cenzura. So pa pokazali vsaj množično natisnjene plakate z napisi "Smrt Janšizmu, svoboda narodu", ki so bili ozadje in dopolnilo pozivov k umoru političnega voditelja desnice.

Zadnje tedne vidimo nadgradnjo. Niso več le besede.

Naš Zoki

Pomagalo pozivanje k nasilju takrat ni. Nova vlada je prevzela oblast po odstopu Marjana Šarca in z ostrimi ukrepi ustavila prvi val epidemije. Ko se je epidemija zadnje tedne spet razširila, je vajo ponovila. Upanje je.

A še nekaj tednov bo hudo v zdravstvenem sistemu. Potem pa bo spet dilema, ki smo jo imeli že pred prepiranjem o krivdi zadnje tedne, ali še nasprotovati rabi aplikacije, ki bi pomagala epidemiologom, prostovoljnemu omejevanju stikov in nošenju mask, češ da vse to ne odpravi vseh težav.

Saj veste, Damijanova opozicija strank je, denimo, dolgo na vso moč zahtevala, da mora biti aplikacija prostovoljna, potem pa nam z županom Ljubljane Zoranom Jankovićem sporoča, da je ne uporabljajo, ker ni obvezna. So zgled skupnosti.

Kot včasih tudi vladajoči brez mask.

Krivi pa na nobeni strani niso nikoli nič.

Aplikacija, maske in razdalja med ljudmi res ne odpravijo epidemije. Niso zdravilo ali cepivo. So pa edino, kar imamo v časih, ki so podobni tistim pred tremi desetletji, ko je razpadala Jugoslavija in so se na skritem sestanku na Poljčah politični voditelji odločili, da bo 23. decembra plebiscit o samostojni državi in vrnitvi iz socializma in Balkana nazaj v zahodni svet in Evropo.

V normalen svet, v katerem se spoštujejo življenja in svoboščine ljudi. Odločitev je bila hudo tvegana. A je uspelo.

Če ne bi bilo epidemije in stiske v bolnišnicah, bi nasilne proteste, ker smo od osamosvojitve skupnost, ki ne omejuje mirnih zbiranj, lahko nekoliko razumeli. V času velike stiske države in ljudi v njej, desetin ljudi, ki umrejo vsak dan, nasilnih protestov nikakor ni mogoče razumeti. So pljuvanje na vse, kar je v tej državi svetega. Pljuvanje, ki širi virus in ubija.

Vsaj ta ocena bi morala biti skupna vladajočim in opoziciji. In, upajmo, tudi županu Ljubljane Zoranu Jankoviću, ki je nasilje tokrat obsodil.

Ni pa prej storil ničesar, da bi ustavil fante.

Le on jih lahko s svojim političnim klanom.