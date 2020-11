Zvezdana Mlakar o marihuani: Osebno s tem resnično nimam nič

"Jaz osebno nisem bila vpletena v gojenje konoplje in res ne vem, kaj naj sploh rečem na to. Moje posestvo leži 20 kilometrov od Ljubljane, kmetija je velika 40 hektarjev in, odkrito povedano, ne morem vedno imeti nadzora nad vsakim kotičkom. Jaz osebno s tem resnično nimam nič," se je Zvezdana Mlakar presenečena odzvala na naše vprašanje, ali je policija na njeni posesti zaplenila večjo količino marihuane. Kot smo poročali v soboto, naj bi v začetku meseca pri družini znane Slovenke policisti odkrili večjo količino konoplje. Sinoči so nam s Policijske postaje Ljubljana vendarle posredovali nekaj podrobnejših informacij o zasegu, med drugim so razkrili, da so opravili hišno preiskavo pri 24-letnem osumljencu in 62-letni osumljenki, v kateri so zasegli 52 sadik ter nekaj več kot kilogram posušene rastline konoplje.

Informacije medijem, ki jo ob takšnih dogodkih policija običajno pošlje novinarjem, v začetku meseca ni bilo mogoče najti. In tudi v zadnjih dneh, ko smo preverjali, so na policiji odgovarjali na način, ki je kazal, da naj se ne bi zgodilo nič večjega.

A ni tako, odkritje na posestvu v okolici Ljubljane v prvih dneh oktobra je bilo presenetljivo veliko, zaradi tega je bil po naših neuradnih informacijah prekrškovni postopek najprej prekinjen, po tem, ko je bila vključena državna tožilka, pa je po zakonu o kazenskem postopku zaseg konoplje menda trajal do zgodnjih jutranjih ur naslednjega dne.

Ker se je preiskava zavlekla v noč in celo v jutro, so policisti potrebovali pomoč lokalnega gasilskega društva Golo, ki jim je priskrbelo reflektorje za osvetlitev, da so lahko policisti do konca posekali nasad konoplje. Slišati je bilo mogoče, da naj bi šlo za več kot 50 velikih sadik, najdeno pa so pozneje hranili na policijski postaji Vič.

Na policijski upravi o zadevi sprva vztrajno molčali

Na policiji so nas, ko smo prejšnji teden preverjali, preusmerili proti Murski Soboti, kjer so v Ljutomeru takrat tudi odkrili večji nasad konoplje. A šlo je za drug primer, o katerem so javnost obveščali v skladu z navado. Zaradi vtisa, da v policiji dogajanje celo prikrivajo, smo se včeraj znova obrnili na Policijsko upravo Ljubljana. Tudi tokrat nismo omenjali konkretnega imena družine, v tem primeru državni organi namreč zaradi varovanja zasebnosti zavrnejo vsako informiranje.

V drugo smo spraševali, ali lahko potrdijo podatek, da se je zaseg zgodil na posestvu znane Slovenke – torej nismo uporabljali imen in priimkov konkretnih oseb – ter ali so v zadnjem mesecu na policijski postaji Vič morebiti le hranili večjo količino konoplje. Spomnimo: po naših neuradnih podatkih naj bi zaseženo konopljo namreč shranili prav na omenjeni policijski postaji.

Njihov uradni odgovor se je včeraj zjutraj glasil: "Na vaše prvo vprašanje vam zaradi določil Zakona o varstvu osebnih podatkov ne moremo odgovoriti. Glede drugega vprašanja lahko pojasnimo, da so policisti Policijske postaje Ljubljana Vič v zadnjem mesecu zasegli več rastlin prepovedane droge konoplje, lokacije hrambe navedene prepovedane droge pa ne moremo razkrivati."

Obrnili smo se tudi na gasilsko društvo Gole, ki je po neuradnih podatkih pomagalo pri zasegu konoplje z reflektorji. Poveljnik Jože Železnik je povedal, da o zadevi ne more govoriti, znova nas je napotil nazaj na policijo, natančneje na policijsko postajo Vič, kjer naj bi lahko pojasnili stvari. A zaradi varstva zasebnosti družine sicer še neznane znane Slovenke tega niso mogli storiti.

Neuradno naj bi šlo za posestvo Zvezdane Mlakar

Ker so na policiji še naprej zavračali, da bi povedali karkoli o nenavadni zaplembi, smo se za izjavo obrnili kar na Zvezdano Mlakar, kajti po naših informacijah naj bi konopljo zasegli na njenem posestvu. Zvezdana je povedala, da sama prav zagotovo ni gojila konoplje.

"Jaz osebno nisem bila vpletena v gojenje konoplje in res ne vem, kaj naj sploh rečem na to. Moje posestvo leži 20 kilometrov od Ljubljane, kmetija je velika 40 hektarjev in, odkrito povedano, ne morem vedno imeti vsega nadzora nad vsakim kotičkom. Jaz osebno s tem resnično nimam nič," se je presenečena včeraj dopoldne odzvala na naš klic.

Foto: Mediaspeed

Na vprašanje, ali je morda konopljo gojil kdo od njenih družinskih članov, pa je odgovorila: "Tudi njih sem podrobno izprašala, ko ste me klicali za komentar, in še vedno nič ne vem o tem. Iskreno, res ne vem, kaj naj vam rečem. Če je v to vpleten kateri od mojih družinskih članov, bo pa moral on za to odgovarjati. Oziroma naj odgovarja, kdorkoli je že za tem. Jaz osebno zagotovo nimam s tem nič. Mi je pa žal in sem iskreno žalostna, če se bo s tem povezovalo moje ime, ker sem si svoje ime res prigarala s poštenim delom in nisem nikoli nikomur naredila nič hudega. Blatenje mojega imena in dobrega dela zaradi nečesa, česar nisem naredila in kar ni preverjeno, pa se mi res zdi žalostno in velika škoda."

Kaj se torej dogaja?

Zvezdana, presenečena ob našem klicu, torej pravi, da o zasegu konoplje na svojem posestvu ne ve nič. Na policijski upravi Ljubljana, ki medije sicer redno obvešča o zasegih podobno velike količine konoplje, tokrat niso obveščali medijev ali pa tega vsaj nismo opazili. Naknadno pa so torej potrdili le to, da so policisti Policijske postaje Ljubljana Vič v zadnjem mesecu zasegli več rastlin prepovedane droge konoplje, čeprav po konkretnih imenih in priimkih vpletenih oseb nismo spraševali. Je bila pa vpletena trava.

Ker nam vprašanje, kaj se torej dogaja in kdo se spreneveda, ni dalo miru, smo se proti večeru znova obrnili na policijo. S Policijske postaje Ljubljana so nam tako sinoči vendarle, potem ko smo postavili še dodatno vprašanje o omenjenem zasegu Policijske postaje Vič, prijazno posredovali dodatne informacije.



Takole so zapisali: "Policisti so 1. 10. 2020 na območju Policijske postaje Ljubljana Vič na podlagi odredbe pristojnega sodišča opravili hišno preiskavo pri 24-letnem osumljencu in 62-letni osumljenki. Pri preiskavi so zasegli 52 sadik prepovedane rastline konoplje, visokih od 150 do 285 centimetrov, ter nekaj več kot kilogram posušene rastline konoplje. Zoper oba osumljena bo podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. V navedeni zadevi so prav tako podali kazensko ovadbo zoper 30-letnika, ki je osumljenima dal na razpolago prostor, kjer sta prepovedano drogo gojila. Nihče od osumljenih ni bil pridržan."