Pri 49-letniku odkrili za 700 kilogramov konoplje #foto

Ljutomerski policisti so v četrtek skupaj z murskosoboškimi kriminalisti in vodnikom službenega psa na podlagi sodne odredbe pri 49-letniku iz Ljutomera odkrili večji nasad prepovedane droge konoplje. Ugotovili so, da je moški gojil 360 rastlin, najvišje so dosegle višino treh metrov. Skupna teža je znašala 700 kilogramov.