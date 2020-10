34-letniku zasegli večjo količino konoplje #foto

Pri 34-letniku z območja Rakeka so policisti med drugim našli 353 stebel in 56 svežih rastlin konoplje.

Na območju ljubljanske policijske uprave so policisti v četrtek v dveh hišnih preiskavah zasegli konopljo. Pri 34-letniku z območja Rakeka so med drugim našli 353 stebel in 56 svežih rastlin konoplje. Dve leti starejšemu moškemu so na območju Ribnice ob konoplji zasegli tudi 23 nabojev za avtomatsko orožje. Konopljo pa so zasegli tudi v Dobovi.

Kot so sporočili z ljubljanske policijske uprave, so cerkniški policisti v četrtek pri 34-letniku z območja Rakeka opravili hišno preiskavo, v kateri so zasegli 353 stebel rastline konoplje, tri plastične sode in 15 kartonastih škatel z deli konoplje ter 56 svežih rastlin konoplje.

Na območju Ribnice pa so možje v modrem opravili hišno preiskavo pri 36-letniku. Zasegli so 17 večjih sadik konoplje, približno dva kilograma posušene konoplje ter 23 nabojev za avtomatsko orožje, poroča STA.

Brežiški policisti zasegli 35 sadik konoplje

Konopljo pa so zasegli tudi brežiški in postojnski policisti. V hišni preiskavi na območju Dobove so brežiški policisti zasegli 35 sadik konoplje, pet kilogramov rastlinskih delcev konoplje in pripomočke za gojenje.

Postojnski policisti pa so skupaj z vodnikom službenega psa opravili hišno preiskavo v Pivki, kjer so našli in zasegli tri večje rastline konoplje in 22 vej z vršički, ki so se sušile, so sporočili s koprske policijske uprave. Zoper vse osumljence bodo policisti podali kazenske ovadbe. Za 36-letnika z območja Ribnice bodo zaradi posesti nabojev izvedli tudi ustrezen prekrškovni postopek.