Smrtna nesreča: moški padel na betonska tla gnojne jame

Z novogoriške policijske uprave so sporočili, da je 65-letnik skupaj s prijateljema za gospodarskim poslopjem spravljal drva na svoj motokultivator s prikolico. Omenjeni moški je nato delovni stroj s prikolico pripeljal za gospodarsko poslopje, se tam ustavil in odšel za zadnji del delovnega stroja mimo gnojne jame.

Moški se je ob padcu hudo poškodoval

Ker je bil prehod med delovnim strojem in jamo preozek, je ob držanju za stranico nakladalnega dela motokultivatorja izgubil ravnotežje in posledično najprej padel vznak približno 1,2 metra, nato pa izgubil ravnotežje in padel še približno 1,5 metra čez betonski zid na betonska tla omenjene jame ter se hudo poškodoval v predel glave. Pri tem je omedlel.

Takoj zatem so na kraju nesreče posredovali reševalci in ga oživljali, vendar je moški umrl zaradi poškodb. Za pokojnega je bila odrejena sanitarna obdukcija, ki jo bodo opravili na inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti. Policisti so tujo krivdo izključili in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.