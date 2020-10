So pri družini znane Slovenke res zasegli konopljo?

Po naših neuradnih podatkih je bila v začetku meseca zasežena konoplja pozneje shranjena na Policijski postaji Vič, saj je bila konoplja gojena na področju, ki spada pod pristojnosti ljubljanske policijske postaje. Po nekaterih informacijah naj bi bilo na koncu shranjenih nekaj deset kilogramov posušenih rastlin brez stebel.

Ali se je 1.10. res odvila preiskava in je bil narejen velika zaplemba konoplje, smo preverili na Policijski upravi Ljubljana, od koder pa so nam pisno odgovorili:

"Policijska uprava Ljubljana ni obravnavala podobne zadeve. Je pa na navedeni datum podobno zadevo obravnavala Policijska uprava Murska Sobota, zato vam svetujemo, da se za informacijo obrnete na njih."

A ta odgovor bi, tako je slišati, ni nujno točen. Policija javnosti o nenavadnih odkritjih, tudi če se zgodi pri znanih osebnostih, ne obvešča javnosti, še najmanj z imeni in priimki. Razlog je zakon o varstvu osebnih podatkov.

Da je šlo za preiskavo pri enem od znanih slovenskih obrazov, so sicer pred kratkim namigovali tudi zapisi na Twitterju.

Ahahahahaha .... znana slovenska medijska osebnost ..... 600 sadik konoplje pri hišni preiskavi. — Jan 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@janponiz) October 19, 2020

Do zasega marihuane, na kar nas je napotila policija, je v Pomurju res prišlo, in sicer v Ljutomerju, a zdi se, da ne gre za isti dogodek. O tem so nas takrat obvestili tako:

"Policisti Policijske postaje Ljutomer so na podlagi informacije policista, ki je opravljal observacijo državne meje s helikopterjem, zaznali dva nasada prepovedane rastline konoplja, katera so nato v naravi tudi poiskali in locirali. Ugotovljeno je bilo, da se nasada nahajata v neposredni bližini reke Mure, v zelo poraščenem, skoraj neprehodnem predelu, v neposredni bližini naselja Dolnja Bistrica. O najdenih nasadih so obvestili kriminaliste Sektorja kriminalistične policije PU Murska Sobota, ki so prevzeli koordinacijo obravnave primera.

V nadaljevanju je bil konec preteklega meseca opravljen ogled kraja kaznivega dejanja, katerega je izvajalo 20 policistov in kriminalistov in pri tem je bilo najdenih skupno 6 nasadov prepovedane rastline konoplja. Pri ogledu jim je bil v pomoč tudi dron. Zaseženih je bilo skupno 836 sadik prepovedane rastline konoplja, velikosti med 2 in 4 metre. Vse navedene rastline, razen zavarovanih povprečnih vzorcev, so bile spravljene v skupno štirinajst PVC vreč. Šest vreč je bilo prepeljanih na bližnjo deponijo, osem vreč pa je ostalo deponiranih na skorajda nedostopnem in neprehodnem območju v neposredni bližini reke Mure, zaradi česar so za pomoč zaprosili policiste Letalske policijske enote, ki so te vreče prepeljali do navedenega platoja.

V nadaljevanju so bile zasežene rastline v skladu z Uredbo o načinu ravnanja z zaseženimi in odvzetimi prepovedanimi drogami komisijsko uničene. Glede na količino zaseženih rastlin in glede na to kako so bile negovane, ocenjujemo, da bi neznani storilci iz navedenih rastlin pridelali okoli 150 kilogramov kvalitetne prepovedane droge marihuana, s katero bi zaslužili okoli 450.000 evrov."