Golobja plača antifašistične borbe

V kampanjo pred volitvami bodo vprežene tudi najbolj skrite rezerve, se je pokazalo, ko je predsednik republike Borut Pahor podpisal odlok o razpisu volitev. Iz ozadja so se v prvih vrstah volilnega spopada po Milanu Kučanu že pojavili največji strankarski aktivisti med novinarji. V predvolilnih spopadih pa so tudi že sodniki, ki so bili v preteklosti ob medijih eden pomembnejših instrumentov za ohranjanje oblasti levice. Sodstvo tokrat ne bo tako učinkovito orodje kot leta 2014, ko je med kampanjo šef vrhovnega sodišča Branko Masleša pomagal v zapor strpati favorita volitev Janeza Janšo in s tem oblast zagotoviti Kučanovemu "antifašističnemu" bloku, ki je pred tem Maslešo postavil za vrhovnega sodnika in šefa vrhovnega sodišča.

A podcenjevati sodstva v času pred volitvami ne smemo. Del te igre je predstava v Celju, kjer Evgenija Carl in Mojca Pašek Šetinc kazensko preganjata Janeza Janšo zaradi verbalnega delikta. Carlova in Pašek Šetinčeva Janšo tožita, ker ju je zaradi poročanja, v katerem je Carlova SDS podtikala povezave s fašisti, na spletnem omrežju označil za odsluženi Kučanovi prostitutki. Tik pred začetkom sojenja je Janša ta teden sporočil, da je po otrocih še sam pozitiven na covid-19. Sojenje na dan, ko je Pahor podpisoval odlok o razpisu volitev, je bilo zaradi tega prestavljeno.

Propagandna vloga antifašističnih novinarjev

Foto: STA Kar pomeni le, da bodo nekaj tednov pozneje javnost iz sodne dvorane številni novinarji poskušali s Šetinc Paškovo in Carlovo prepričati, da je Janša ti novinarki zmerjal kot ženski in trdil, da prodajata seksualne, in ne politične usluge. Da bi to dosegli, bodo prikrili razlog za spor, torej podtikanje fašizma Evgenije Carl opozicijski SDS. Takšno podtikanje je običajna oblika propagande komunistov proti notranjim sovražnikom še iz prejšnjega sistema. Takoj po vojni so takšne notranje sovrage tudi fizično eliminirali. Če so bili krivi ali ne. Brez sojenj. Da ne bi bilo dvomov, čigava je ta igra, je nedavno v Dražgošah zadnji pravi šef zveze komunistov Milan Kučan posvaril pred znamenji obujanja fašizma. Del vsebine sporočila Janše na spletnem omrežju, s katerim je odgovoril na žaljivo podtikanje fašizma TVS, je bilo, da je za tem zvodnik Milan. Za tega pa je znano, da se ukvarja z veliko pomembnejšo obrtjo, kot je tista najstarejša, in da očitek torej nikakor ni bil dobesedna prostitucija. Seksualna. O nečem drugem je bilo sporočilo.

Janšev odziv na poročanje pa je vseboval dodatno prvino, o kateri se redko govori: z ostrim odgovorom je sporočil, da SDS na TVS podtikajo in da stranka nima nič s fašisti. Obsojajo vse totalitarizme: fašizem, nacizem in komunizem. Ta dimenzija je pomembna, ker sta hkrati pred ustavnim sodiščem stranka Levica Luke Meseca in SD Tanje Fajon, katerih voditelji se nekdanjim komunističnim voditeljem še klanjajo, v svojem programu pa ima Levica tudi podržavljenje vseh podjetij in podobne sovjetske traparije. Ni še jasno, ali se bosta v odgovoru na očitke ustavnemu sodišču ti stranki odrekli komunističnim idejam in voditeljem in obsodili ta totalitarizem. Svoj lastni. Doslej tega niso storili. Je pa pred časom v državnem zboru Igor Zorčič prepovedal razpravo o teh levih težavah s preteklostjo. V našem parlamentu se o tem ne sme govoriti. Prepovedana tema.

Ko gre za novinarje v volilnem spopadu, pa je Tanji Fajon iz SD, ki je bila nekoč novinarka TVS, ta teden uspelo za vabo za volivce pridobiti novega znamenitega predstavnika sedme sile. Po Jonasu Žnidaršiču bo glasove za stranko SD letos pomagal zbirati Blaž Zgaga, ki je politični aktivist levice med novinarji že več desetletij. Bil je eden od avtorjev peticije 571 proti prvi vladi Janeza Janše, podpisnik je bil tudi danes šef LMŠ Marjan Šarec. Zgaga je bil tudi soavtor na Finsko izvoženih laži v aferi Patria. Na Finskem smo takrat našli tudi Draga Kosa, moža odgovorne urednice POP TV Tjaše Slokar Kos. Kosa najdemo v večini afer in Kos ni le medijski izvajalec in pomočnik kot Zgaga. Na POP TV, ki velja za daleč najpomembnejši medij strank KUL, pa so ta teden udarili hekerji in menda zahtevali štiri milijone, da bi bilo tam spet, ko gre za računalnike, vse kot nekoč. Kar je nenavadno, ker je tam blizu Kos, za katerega velja, da se ob njem nič ne zgodi slučajno, tudi ne izginjanje nerodne poslovne dokumentacije.

V blatenju lastne države v Bruslju, kako bi naj tukaj preganjali novinarje, so Zgago iz SD in drugih strank KUL zadnje leto že uporabljali kot primer novinarja, ki bi naj bil pod strašnimi pritiski. Po sporočilih na spletu je ta "preiskovalni novinar, ki gre v politiko", kot se sam označuje, precej usklajen z Evgenijo Carl, Mojco Pašek Šetinc, Niko Kovač in drugimi borci ob petkih "proti fašizmu". Tako:

Že pred štirimi leti je za SD, takrat na lokalnih volitvah, kandidiral drugi podobno razvpiti novinar: Dejan Karba. Tudi znan po dosežkih iz afere Patria.

Skrivanje Golobove modre kuverte

Foto: Mediaspeed V kampanji pa še naprej pomaga tudi voditeljica Tarče Erika Žnidaršič, pri kateri je Robert Golob mahal s svojo plačilno listo, ki jo je kazal tudi že prej, in trdil, da je kot direktor GEN-i dobival le sedem tisoč evrov neto plačila mesečno. Ko je Aleš Hojs (SDS) vztrajal, da je v letu 2020 Golob povprečno "pokasiral" bruto 45 tisoč evrov na mesec, in ne le sedem, mu je voditeljica ugovarjala: "Gospod, tam je plačilna lista …" In to v položaju, ko vsi vemo, da je Golob ob tistem, kar je na plačilni listi, dobival še skoraj dvakrat toliko. Nekoč se je temu reklo modra kuverta. Običajne so bile za pripadnike sovjetskih oblasti, ki so bili uradno plačani kot drugi "proletarci". Bedno, torej. Potrebovali pa so veliko denarja. In so ga dobili. Mimo običajne plače. Pa posebne trgovine za nomenklaturo so bile tudi. Golob je dobil za leto 2020 114.986 evrov v takšni dodatni "modri kuverti" k plačni listi. Vsak mesec, če preračunamo, še po dve "listi", s kakršno je mahal. Erika Žnidaršič pa je, kot je to običajno pri gostih iz strani KUL, namesto preverjanja in razkrivanja manipulacije pomagala kandidatu, ki ga je ob vstopu v kampanjo podprl tudi Milan Kučan. Naš skromni borec proti fašizmu. Kučan je v intervjuju za Reporter povedal, da po njegovem mnenju modre kuverte, no, velikanske nagrade za uspešnost pri Golobu niso greh. Da bo bolj jasno, o čem govorimo, takšni so bili prejemki leta 2020 uprave GEN-i in Goloba po objavi na Ajpesu:

Golob logiko modre kuverte uporablja dvojno. Nagrado, ki je dvakrat višja od plače, vam prikriva, ko maha z "ubogimi" sedem tisoč evri, povrhu pa v letnih poročilih podjetja, ki ga vodi, že od leta 2017 sistematično objavlja napačne podatke. Navedeni so neto namesto bruto zneski prejemkov članov uprave. Plačilo 214.034 evrov se sliši manj ekscesno kot okoli 450 tisoč evrov. Kar bi sicer morali objaviti. Točne vsote, kakšna je bila bruto plača Goloba, ne poznamo. Ker jo Golob prikriva.

Da bomo pošteni do Erike Žnidaršič: njeno ravnanje ni posebnost na TVS. To je tam uredniška politika. Tam Evgenije Carl in Mojce Šetinc Pašek pač kar naprej preganjajo Janeze Janše. Kandidat SD Blaž Zgaga pa je zanje strašna žrtev fašističnega režima. V prihodnjih mesecih se bodo povsem ujeli.

Ta televizija že več mesecev prikriva težave Goloba, ker so izplačila za uspešnost mimo zakona, ki omejuje, koliko si smejo največ izplačevati direktorji državnih podjetij. In bi to "kandidat" moral najmanj vrniti. Gre za velikanske vsote. Podobno so tam na vso moč molčali ob vseh zapletih v povezavi z Brankom Maslešo in njegovim sodnim izobraževanjem v BiH. Še eden Kučanovih borcev proti fašizmu, pač.

Pri visokih plačilih pa je Golob ta teden v Tarči celo storil korak naprej. A ne zaradi Žnidaršičeve. Mimo nje. Doslej je govoril, da še ne ve, ali bo tudi letos sredi leta dobil nagrado za lansko uspešnost v višini sto tisoč ali celo milijon evrov, hkrati pa je napovedoval, da bo nagrado, če je bo dobil, podaril v dobrodelne namene. Ta teden je to v Tarči popravil, da mu letos nagrade ne bodo dodelili.

"Brez nagrade sem ostal zato, ker sem se ji odrekel," je sam od sebe pojasnil, ko ga o tem Žnidaršičeva sploh ni spraševala.

Modre kuverte zdaj več noče. Tudi za podariti ne. Kučanovo odpuščanje grehov ni bilo dovolj. Morda tudi zaradi tega, ker vsi novinarji niso Tarča, Blaž Zgaga, Evgenija Carl ali Mojca Pašek Šetinc. Tisti drugi imajo luč, zaradi katere v državah z daljšo demokratično tradicijo poznajo pregovor: "Ne hodi na sonce, če imaš maslo na glavi."

Povrhu pa, tudi če bo večina novinarjev tiho, ker jih je preveč strah, da bi obveljali za fašiste, če kaj preveč vprašajo, in bo Golob postal poslanec, lahko takrat kdo vpraša in sproži postopek, ali so bili ti njegovi prejemki zakoniti.

Kot poslanec ne bo več "novi obraz" Milana Kučana in antifašizma, in vsi vemo, kakšen bo takrat odgovor.