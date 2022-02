Sodišče v primeru Kučanove prostitutke ni izločilo dveh sodnic

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zagovornik Janeza Janše Franci Matoz je zahteval izločitev predsednice celjskega okrožnega sodišča Petre Giacomelli in ene od sodnic porotnic.

Foto: STA

Začasni predsednik celjskega višjega sodišča Branko Aubreht je v ponedeljek zavrnil zahtevo Janševega odvetnika Francija Matoza, ki je prejšnji teden zahteval izločitev sodnice Petre Giacomelli in sodnice porotnice Liljane Kač. Sojenje Janši se zaradi očitkov o razžalitvi novinark RTV Slovenija danes lahko nadaljuje.

Novinarka Evgenija Carl in urednica TVS Mojca Šetinc Pašek tožita predsednika SDS in premierja Janeza Janšo, ker je o njima leta 2016 na Twitterju zapisal, da sta odsluženi Kučanovi prostitutki, ker sta objavili, da so "vidni člani SDS" v Legiji smrti. Takole je zapisal:

Na neki FB strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C im Mojce PŠ. Eno za 30€, drugo za 35€. #ZvodnikMilan. — Janez Janša (@JJansaSDS) March 21, 2016

Matoz je na četrtkovem začetku ponovljenega sojenja Janši zahteval izločitev dveh sodnic. Izločitev sodnice porotnice Liljane Kač je zahteval zato, ker je od leta 2017 zaposlena v službi za pravno pomoč celjskega sodišča. S tem naj bi kršila načelo nepristranskosti in naj ne bi mogla objektivno odločati o postopku zoper Janšo. Sodišče je Matozovo zahtevo zavrnilo.

Ker je predsednica celjskega okrožnega sodišča Petra Giacomelli do zdaj zavrgla vse predloge Janševe obrambe, pa je Matoz zaradi dvoma o njeni nepristranskosti zahteval tudi njeno izločitev. A tudi to zahtevo je predsednik sodišča Aubreht zavrnil kot neutemeljeno. V sklepu je zapisal, da ni omajan videz nepristranskosti sodišča, zato se je zahteva obrambe za izločitev Giacomellijeve izkazala kot neutemeljena.

Janša je sicer danes na Twitterju sporočil, da je bil pri samotestiranju pozitiven na koronavirus. Na današnjem sojenju tako ali tako ne bi bil prisoten, saj se je ob začetku ponovnega sojenja junija lani strinjal, da sojenje poteka v nenavzočnosti.