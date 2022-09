Golob z boxerji proti Putinu, odstavlja pa ambasadorja v ZDA

Premier Robert Golob od predsednika republike Boruta Pahorja zahteva odpoklic veleposlanika v ZDA Toneta Kajzerja, ker je opozoril, da zunanje ministrstvo favoriziralo Natašo Pirc Musar. Tanja Fajon je od veleposlaništev zahtevala, da obvestijo zdomce, da Pirc Musarjeva zbira podpise za predsedniško kandidaturo in kam ji jih lahko pošljejo. Drugi kandidati za to možnost niso vedeli in o njihovem zbiranju podpisov zdomcev ambasade niso obveščale. Kajzerja odstavljajo, ker je razkril interno depešo o tem. To je storil na za vladajoče najhujši mogoč način. Obvestil naj bi predsednika največje opozicijske stranke Janeza Janšo. Za Golobove skoraj smrtni greh. Golob je hkrati odpovedal nakup nemških osemkolesnikov boxer, za kar bomo plačali okoli 70 milijonov evrov kazni. Ta nakup so odpovedali že drugič. Prvič je boxerje izbrala obrambna ministrica Andreja Katič iz SD v vladi Mira Cerarja. Nabavo pa preprečil Marjan Šarec, da bi si zagotovil glasove Levice Luke Mesca za prevzem oblasti z manjšinsko vlado. Zdaj je Golob razveljavil enako odločitev Mateja Tonina (NSi). Spet zaradi zahtev Levice. Cilj Levice je izstop države iz Nata. Kršenje dogovorov v Natu je zanje prava smer. Oboje pa je, širše gledano, v interesu Rusije in Vladimirja Putina.

Svetovni mediji zadnje tedne povzemajo ameriške obveščevalne informacije, da Putinov režim podkupuje skrajne stranke (pa tudi medije) po Evropi. Na primer v Italiji in po Balkanu. Za zdaj ni informacij, da bi koga pri nas. Nakup 48 oklepnih vojaških vozil boxer za 306 milijonov evrov je leta 2018 prvič propadel, ko je Miha Kordiš (Levica) povsem neprikrito zagrozil, da bo Marjan Šarec (takrat LMŠ, danes GS) padel kot kandidat za mandatarja in s tem tudi njegova manjšinska vlada, če vojska dobi moderna oklepna vozila. V Golobovi vladi je, po katastrofi, ki jo je doživel na volitvah, obrambni minister.

Koliko je vredna beseda naših vladarjev?

Miha Kordiš na poti na levičarske proteste proti vojni v Ukrajini, ki so bili tudi protesti proti Natu. Foto: Peter Jančič Rusija je že pred Šarčevo odpovedjo boxerjem pred štirimi leti okupirala Krim in bili smo priča spopadom na vzhodu Ukrajine. Levica se je takrat in se tudi danes zavzema za izstop naše države iz zavezništva zahodnih demokratičnih držav Nato. Tako je leta 2018 Kordiš poslancem pojasnil, zakaj nakup boxerjev za Šarca ni pametna odločitev: "Ob tem bi koalicijske poslance spomnil, morda se je, ne vem sicer, kako, pozabilo, ampak čez uro in pol se nam začne seja DZ, na kateri bo glasovanje o mandatarju. Začnite malo preštevati glasove."

Šarčevi so jih prešteli in nakupa boxerjev ni bilo. Že leta 2018 se je z nakupom mudilo, da bi država izpolnila zavezo svoje lastne vlade v Natu, da bo opremila svojo vojsko. Lipicanci niso več ustrezno prevozno sredstvo. K izbiri, kako bodo to storili, naših oblasti (iz vrst zdaj vladajočih strank) nihče ni silil. Te dni so znova pokazali, koliko so vredne njihove podpisane zaveze. Manj kot črnilo. Predsednik vlade Robert Golob je to poskušal skriti s trditvijo, da se država ni odpovedala svojim zavezam v Natu. Po teh bi morala letos srednja bataljonska skupina že uporabljati moderne oklepne transporterje. Teh pa ni. In bataljonske skupine tudi ne. Kako se je zapletlo pred štirimi leti, lahko preberete tukaj: DRŽAVNA SRAMOTA BOXER: ŠAREC KLEČI PRED KORDIŠEM ALI JE ZAVOZILA ŽE KATIČEVA?

Po napovedih premierja nameravajo namesto boxerjev zdaj začeti kupovati enako dobra vozila, ki jih proizvaja Poljska. Premier ni povedal, da gre za poljsko različico finskih patrij, ki smo jih nekoč že kupili in sami sestavljali v Gorenju, a je bil posel prekinjen zaradi korupcije: slikar Jure Cekuta je bil obsojen na štiri leta in štiri mesece zapora, upokojeni nekdanji vodja službe temeljnih razvojnih programov ministrstva za obrambo Peter Zupan pa na dve leti in pol zapora. Cekuta bi moral vrniti tudi slabega pol milijona evrov, ki jih je dobil od predstavnika finske Patrie Wolfganga Riedla. Sodišče ni verjelo, da se je pol milijona evrov na računih Cekute znašlo zaradi njegove slikarske spretnosti. Oba sta bila blizu predhodnicam zdaj vladajočih strank. Pri nakupih in nenavadnih zapletih ob nabavah orožja so v ozadju pogosto podkupnine. Največkrat dobro prikrite in obveščevalno podtaknjene drugim. Na primer Janši.

Namesto za boxerje za GEN-I

Odpoved nakupa modernih oklepnih vozil, ki bo državo stala petino posla, torej 70 milijonov evrov, je Golob razglasil takoj po tem, ko se je njegova koalicija v parlamentu odločila, da bo podjetju GEN-I, ki ga je do pred kratkim vodil Golob, pomagala s 400 milijoni evrov jamstev vseh državljanov, da bo to državno podjetje lahko nakupilo elektriko in plin. Skupaj so za tri državna energetska podjetja zagotovili 1,6 milijarde evrov jamstev. Skoraj nič pozornosti medijev pa ni pritegnilo, da GEN-I še lani ni bil podjetje v državni lasti. Za državna podjetja veljajo omejitve pri nagradah upravam. Vsote, ki so bile glede na ta mesec objavljeno letno poročilo izplačane Robertu Golobu in njegovim sodelavcem na vrhu, pa so povsem zunaj teh okvirov. Ker so bili lani še zasebniki.

A le pri delitvi visokih plač in dobičkov. Ko so zdaj v težavah, ker so "svojo" elektriko, tudi tisto iz državne nuklearke, že razprodali, in to menda celo tisti del, ko zaradi remonta oktobra sploh ne bo proizvodnje, pa so državni in vsak državljan bo z 200 evri jamčil, da bo poplačal njihove nakupe energije. Tveganje, da visoko dobičkonosno in do pred kratkim še zasebno podjetje, ki ga je lani vodil Golob, ne bo imelo denarja za plačilo nakupov, je resno. Bogato so delili dobičke in plače, zdaj pa so cene na mednarodnih trgih eksplodirale.

Da niso državno podjetje, je, ko smo letos sprožili spor, ugotovila tudi informacijska pooblaščenka, ki je odločila, da zaradi tega temu podjetju in Golobu ni treba pojasnjevati, zakaj so 103 tisoč evrov nakazali podjetju novinarke Siol.net, pozneje pa Necenzurirano Vesne Vuković, ki je pred kratkim prevzela vlogo glavne piarovke Gibanja Svoboda. Zadnje nakazilo je bilo letos.

Za državo bo veliko večji problem kot jamstvo, ki so ga Golobovi v našem imenu dodelili podjetju, ki ga je do pred kratkim vodil Golob, to, da se lahko zaradi astronomsko visokih cen energije pred bankroti znajdejo skoraj vsa največja podjetja v državi, ki bodo morala drage nakupe GEN-I in drugih državnih elektrotrgovcev plačati. Zaradi Putinovega napada na Ukrajino, katerega del je tudi poskus destabilizacije Evrope s prekinitvijo dobave energentov, se je v težavah znašla vsa Evropa in slovenska politika in podjetniki sami zadreg ne morejo rešiti. Lahko pa poslabša položaj, če naša oblast oslabi zavezništvo Nato ali če v negotovih časih sproži čistke v največjih državnih podjetjih. Da bi nastavili svoje lojalne kadre. Kar počnejo. Prejšnja vlada takšnih obsežnih čistk ni izvajala. Celo Roberta Goloba niso predčasno odstavili z vrha GEN-I. Mu pa ob izteku niso podaljšali mandata na vrhu podjetja, ki ga je privatiziral. Obsežne predčasne menjave v državnih podjetjih, ki smo jim priča, pomenijo, da odločanja za nekaj časa obstanejo. V za državo najslabšem času.

Ko udarita še Mesec in Bandelli

To pa ni edini znak neodgovornega in objestnega vladanja. Šef Levice in minister za delo Luka Mesec nam je v zadnjih dneh sporočil, da noče več svojega posebnega ministrstva za solidarno prihodnost, ki so ga poslanci vladajočih strank že uzakonili, SDS pa zbira podpise za referendum, da bi to novo ministrstvo za šefa Levice preprečili. Skupaj bi dobili kar pet dodatnih ministrstev.

Imeli pa bi eno najobsežnejših vlad v zgodovini države in v EU.

Zdaj pa Mesec ministrstva, ki bi bilo ustanovljeno posebej zanj, noče več. Napoveduje, da ga bo večina v parlamentu, ki ga je že uzakonila, črtala. Kot da so poslanci in vsi ljudje, ki bodo o zavrnitvi ustanovitve tega ministrstva odločali na referendumu, Meščevi pajaci. Ločitev oblasti je očitno v tem, da parlament odloči, kot si v tistem trenutku zaželi Mesec.

Podobno objestnost je pokazal nekdanji glavni nadzornik RTVS, minister in poslanec SAB Marko Bandelli, ki se je na naše poročanje, da je tudi ta teden za avgust dobil nadomestilo za neizvoljene poslance, ki si nikakor ne morejo najti služb, odgovoril z zahtevo, da moram kot odgovorni urednik odstopiti, ker naj bi že spet lagali, saj se je s prvim septembrom zaposlil. In torej ni res, da je brez službe. Bandelli je hud name že od takrat, ko smo na Siol.net poročali, da ta premožni lastnik zasebnega podjetja v parlament prihaja z razkošnim belim porsche kabrioletom, pa BMW in mercedesom. In da računa na funkcijo v vladi, ko bo ustanovljenih pet novih ministrstev za na volitvah padle za Svobodo.

Na družbenih omrežjih name hud Bandelli že nekaj časa deli mnenja levih skrajnežev, da me mora nova oblast čim prej predčasno odstaviti kot urednika, ker nisem njihov. Me depolitizirati. Ker ljudem tu pač povemo, kar drugi prikrivajo. O nenavadno visoki plači zasebnika Goloba v GEN-I, o dovoljenju KPK za astronomske popoldanske zaslužke Tomaža Vesela, ki se je na KPK, ko smo to preverjali, nekako izgubilo, ali o nadomestilih, ker ne more najti službe, za nekdanjega poslanca, sicer pa sposobnega podjetnika Bandellija.

Medijska dejavnost je pomembna. Pri Bandelliju smo vse delodajalce v državi dalj časa obveščali, da je na trgu sposoben kader. Odzval se je tako:

Ej, fenomeni.@peterjancic popravi takoj to lažno objavo.

Jaz sem zaposlen od 1.9.#sampovem

Biksat laži na vašem mediju je že stalnica.#odstopi https://t.co/lrcSFvGJMQ — MARKO BANDELLI (@BandelliMarko) September 15, 2022

Da se je s 1. septembrom le zaposlil, smo dodali v članek o izplačanih nadomestilih nekdanjim poslancem. Najprej tega dela ni bilo. Nismo vedeli. Hkrati smo Bandellija prosili za podatke, kje se je zaposlil s 1. septembrom. Da bi javnost lahko pošteno informirali. Kje pa naj to izvemo in preverimo, če ne pri njem?

Žena nas je obvestila, da ne bo odgovora, ker Bandelli ni več javna osebnost.

Gospo spoštujem, če to pomeni, da je tudi svojemu možu svetovala, naj me kot politik in celo nekdanji šef nadzornikov RTVS na družbenih omrežjih ne poziva k odstopu, ker novinarji pošteno poročajo in delajo, kar morajo delati. Se pa bojim, da si mu tega ni upala reči. Kot se tudi v medijih številni bojijo vladajočim Bandellijem povedati, kar bi jim morali. Stranka SAB, v katere vrhu je bil Bandelli, je danes del Gibanja Svoboda Roberta Goloba, ki med drugim poskuša predčasno odstaviti celoten vrh RTVS: direktorje, nadzornike, programske svetnike ... Depolitizirati medij. Ker niso njihovi in bi lahko kaj preveč napisali in povedali.

Tudi o tem poteka zbiranje podpisov za referendum.

Bandelli ni zelo pomemben, Golob pa je. In ta teden je interese svoje stranke in koalicije postavil pred interese države. Z zahtevo za odpoklic veleposlanika, ki je razkriti napačno ravnanje zunanjega ministrstva in vlade ter s tem pomagal k bolj pošteni izvedbi volitev. Pa z že drugo odpovedjo boxerjem, ki je v korist Putinu in škodo naši državi in zavezništvu Nato. Pa z inflacijo števila ministrstev, ki jo je Golob po zmagi na volitvah vsilil s svojo večino, a se ji zdaj odpovedujejo celo tisti, za katere bi ta ministrstva ustanavljal. Pa tudi z obsežnimi predčasnimi odstavitvami v državnih podjetjih in poskusi hitrega podrejanja medijev, ki si upajo javnost pošteno obveščati o njem in Bandellijih.

Premier se moti, če domneva, da za to ne bo prišel tudi račun. Res ga ne bo plačal Bandelli. Vsi drugi pa.