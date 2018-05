Kako veliko stanovanje za tisoč evrov dobimo v Ljubljani in na Dunaju

Nepremičninsko podjetje RENTCafe je izdelalo primerjavo cen najema stanovanj v 30 najbolj privlačnih mestih na svetu. Vse vključene cene v njihovi primerjavi vsebujejo povprečno ceno najema enosobnega stanovanja. Za vsa izbrana mesta so preverili, koliko kvadratnih metrov veliko stanovanje dobimo za tisoč evrov.

Najbolj privlačna mesta za življenje so vzeli iz poročila Global Power City Index, ki privlačnost mesta ocenjuje po šestih kazalnikih: ekonomija, raziskave in razvoj, kulturno udejstvovanje, okolje, dostopnost in živahnost, to je razgibanost življenja.

Povprečna cena v Ljubljani

V želji, da bi dobili čim bolj realno ceno za najem stanovanj v Ljubljani, smo združili dva vira. Portal nepremicnine.net vodi statistiko oglaševanih cen prodaje ali oddaje stanovanj v Sloveniji. Po njihovih podatkih je letna povprečna cena oddaje m2 stanovanja v Ljubljani 11,3 evra. Gre za oglaševano ceno, ki po mnenju nepremičninskih agentov od realne v povprečju odstopa za deset odstotkov.

Drugi vir je poročilo Geodetske uprave RS (GURS), po katerem je bila povprečna cena za najem stanovanja v letu 2017 v Ljubljani 6,9 evra za m2 stanovanja. Težava pri natančnosti te cene, ki jo priznava tudi GURS, je točnost oddaje podatkov. Nekateri najemodajalci v želji po nižjih davčnih obremenitvah, v evidenco sporočajo nižje vrednosti od resnično zaračunanih.

Ker je oglaševana cena nekoliko previsoka in podatek GURS nekoliko prenizek, smo za povprečno ceno najema stanovanja v Ljubljani vzeli povprečje med obema cenama. Po takšni oceni je cena najema v Ljubljani 9,1 evra na m2. Primerjava, koliko dobimo za tisoč evrov, ne upošteva, da se cene na m2 pri večjih stanovanjih nekoliko znižajo.

Kaj za tisočaka dobimo v Ljubljani in kaj v tujini

Najem stanovanja v Ljubljani je v primerjavi z najprivlačnejšimi mesti za življenje na svetu poceni. Pri primerjavi z našo prestolnico ugotovimo, da so cene najema v Ljubljani primerljive z Berlinom. V Ljubljani, podobno kot v prestolnici Nemčije, lahko za tisoč evrov najamemo 110 m2 stanovanjske površine.

Še več udobja v obliki prostora dobimo, če se odločimo za najem v Istanbulu. V mestu, ki združuje Evropo z Azijo, si lahko za tisoč evrov najamemo skoraj 140 m2 veliko stanovanje. Več prostora za ta denar dobite tudi v kitajskem Šanghaju, kjer lahko za tisoč evrov uživate udobje 124 m2 velikega stanovanja.

V Seulu stanovanje, na Manhattnu garsonjera

Manj površine kot v Ljubljani za tisoč evrov najamemo v 28 od 30 primerjanih mestih. Najmanj za tisoč evrov dobimo na Manhattnu v mestu New York. Na Manhattnu za ta denar najamemo več kot petkrat manjše stanovanje oziroma 20 m2 površine.

Global Power City Index (GPCI), ki ocenjuje privlačnost mest za življenje, uvršča mesto New York kot drugo najbolj zaželeno mesto (za Londonom) za življenje. Mesto je dobro ocenjeno po razvojnih, ekonomskih in kulturnih kazalnikih. Mesto, ki nikoli ne spi, ponuja razgibano nočno življenje. Je zmagovalno na področju kariernih priložnosti in kot tako omogoča svojim rezidentom tudi visoke zaslužke.

Na drugi strani lahko v Seulu za enak znesek najamete veliko bolj razkošno, to je petkrat večje stanovanje. Mesto se podobno kot New York uvršča visoko po arhitekturnih, zabavnih in zaposlitvenih možnostih. Poleg tega mesto prebivalcem ponuja vrhunski izobraževalni sistem in učinkovit javni transport, zaradi česar ga lahko človek hitro vzame za svoj dom.

Foto: Marjan Žlogar