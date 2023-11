Znani so letošnji najboljši tuji vlagatelji

Priznanja za najboljše tuje vlagatelje FDI Award Slovenia 2023 so prejela podjetja Carthago v kategoriji veliko podjetje, Boxline v kategoriji malo in srednje veliko podjetje, Elan v kategoriji zeleno, ustvarjalno, pametno in Spar Slovenija v kategoriji pomemben vpliv na slovensko gospodarstvo.

"Močno se zavedamo pomena investitorjev za našo deželo. Niste pomembni le za rast in razvoj svojih podjetij, ampak z dodano vrednostjo in zaposlenimi vplivate na širše okolje," je v nagovoru dejal gospodarski minister Matjaž Han.

Pomembno prispevajo k ustvarjanju novih delovnih mest, vplivajo na prenos novega znanja in tehnologij ter skrbijo za dotok svežega kapitala, ki omogoča večja vlaganja v raziskave in razvoj in tehnologijo, kar ustvarja novo dodano vrednost, je dejal Han in poudaril, da imajo investicije multiplikativne učinke na gospodarsko rast.

Obseg tujih neposrednih investicij se je lani povečal šesto leto zapored, glede na leto prej je porasel za 7,5 odstotka na 20,2 milijarde evrov, kar po Hanovih besedah dokazuje, da je Slovenija "v mednarodnem kontekstu še vedno zelo spodbudno, stabilno in varno poslovno okolje". Lani je bilo največ investicij iz Avstrije, Luksemburga, Švice, Hrvaške in Nemčije.

Minister je dejal, da na ministrstvu stremijo k povečanju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in k temu, da bi se Slovenija pozicionirala kot vodilno evropsko središče za raziskave in razvoj za napredne tehnologije.

Foto: STA

Mrak: Slovenija še ne izkorišča priložnosti v novih globalnih okoliščinah

Slovenija bi lahko bila med zmagovalci novega globalnega ekonomskega upravljanja, pri katerem veliko vlogo igra geopolitika ter preusmeritev investicij v domače in bližnje ter v politično kompatibilne države, a priložnosti zaenkrat ne izkorišča, pa je na podelitvi nagrad tujim investitorjem v Sloveniji opozoril ekonomist Mojmir Mrak.

Svetovno gospodarsko upravljanje se je po njegovih besedah namreč iz sistema, ki je temeljil na multilateralizmu in mednarodnih institucijah, spremenil v sistem, ki temelji na dogovoru velikih igralcev. Podjetja v želji po varnejših dobavah selijo proizvodnjo domov, ali v bližnje države, ali v politično kompatibilne države, kar vodi v fragmentacijo tujih neposrednih investicij.

Novi sistem je načeloma manj ugoden za majhne države, kot je Slovenija, zato bo pomembna vloga EU, ki se mora pravilno pozicionirati v novi ureditvi svetovnih moči, hkrati pa ima Slovenija zaradi geostrateškega položaja veliko priložnost, da je med zmagovalci.

A tega zaenkrat ne izkorišča, je menil Mrak, saj da smo pri ekonomski politiki preveč usmerjeni v "delitev danega kolača, in ne v to, kako ta kolač povečati".

Pomen spodbudnega poslovnega okolja in internacionalizacije gospodarstva sta v ločenem pogovoru z analitikom in novinarjem STA Jernejem Šmajdkom izpostavila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon in gospodarski minister Han.

Obdavčitve plač in nepremičnin

O morebitnih predlogih davčnih sprememb, ki jih je napovedala vlada, je Fajonova dejala, da čakajo na predlog ministrstva za finance. Han meni, da bi bil na mestu razmislek glede obdavčitve plač, saj da so predvsem višje plače manj konkurenčne kot v sosednjih državah. Višina davka od dohodka pravnih oseb se mu ne zdi problematična, saj da z upoštevanjem olajšav za investicije efektivno ni previsoka, možnost za dodatne prilive pa vidi v obdavčitvi nepremičnin. Han je med možnimi ukrepi za ustvarjanje bolj privlačnega okolja za kare, omenil spremembe pri možnostih nagrajevanja delavcev z delnicami ali z dobičkom.

Ministrica je dejala, da je bila ob pridobivanju podpore za izvolitev Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta ZN priča spremembam, o katerih je govoril Mrak, torej ga ima geopolitika veliko vlogo in da multilateralizem izgublja pomen. Zavezništva omogočajo lažje politično sodelovanje in s podporo gospodarstvu odpiranje novih priložnostih na trgih.

Han se je strinjal, da lahko Slovenija izkoristi svoj geostrateški položaj, pomembno je tudi, da je razmeroma varno okolje. Zanimanje tujih investitorjev obstaja, je dejal. Glede Renaultovih načrtov s tovarno Revoz v Novem mestu, kjer bi lahko po nekaterih informacijah francoski proizvajalec izdeloval nov mestni električni avtomobil, ni bil konkreten; dejal je le, da gredo pogovori v smer, da "lahko država ne samo obdrži, ampak tudi nadgradi ta segment". V teku so tudi pogovori o novi investiciji japonske Yaskawe v Kočevju. Glede usode lokacije Magne Steyer v Hočah minister upa, da se bodo tam, potem ko je družba vrnila državno pomoč za lakirnico, "kmalu prižgale luči". Magna je napovedala, da bo na lokaciji vzpostavila tehnološki razvojni center.

Vršilec dolžnosti direktorja Spirita Rok Capl je dejal, da so tuje neposredne investicije pozitiven zgled in primer dobre prakse. Cilj države ni le privabiti tuje investitorje, ampak si želijo z njimi ustvariti dolgoročna močna partnerstva, zato je Spirit pred leti zasnoval tudi program za individualno obravnavo obstoječih vlagateljev, v okviru katerega podjetjem pomagajo pri izvedbi investicij, reševanju konkretnih težav v poslovnem okolju in pri povezovanju z državnimi institucijami.

Foto: STA

Priznanja FDI Award Slovenija 18. leto zapored

Strokovna komisija je letos v ožji izbor vključila podjetja, ki so imela v preteklem letu vsaj desetodstotno tuje lastništvo, katerih dodana vrednost na zaposlenega je bila nad slovenskim povprečjem, so imela vsaj 10 zaposlenih ter so poslovala z dobičkom in imela poravnane obveznosti do finančne uprave.