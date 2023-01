Avstrijski vlagatelji: Slovenija ostaja privlačna destinacija za naložbe

Slovenija ostaja privlačna destinacija za avstrijske vlagatelje. Podjetja so zelo zadovoljna s kakovostjo lokalnih dobaviteljev, kritične točke pa ostajajo birokracija, davčna obremenitev podjetij in pomanjkanje usposobljenih delavcev. To so glavni rezultati najnovejše raziskave Advantage Austria Ljubljana.

Predstavništvo avstrijske gospodarske zbornice v Ljubljani je že desetič zapored anketiralo avstrijske podružnice v Sloveniji o naložbeni in poslovni klimi v državi.

Avstrijci zadovoljni z letom 2022

Avstrijski vlagatelji v Sloveniji so zadovoljni s svojo uspešnostjo in dosežki v letu 2022. 74,5 odstotka podjetij je poročalo o povečanju skupnega prometa, 16,4 odstotka pa jih je imelo približno nespremenjeno prodajo v primerjavi z letom 2021. Le 9,1 odstotka podjetij je v zadnjem letu imelo izgubo prodaje. Tudi stanje naročil, zasedenost zmogljivosti, število zaposlenih in obseg investicij so se pri večini podjetij v zadnjih 12 mesecih povečali ali vsaj ostali enaki.

Poraba avstrijskih izdelkov in storitev na prebivalca v Sloveniji znaša 2.265 evrov. V Avstriji dela več kot 25 tisoč slovenskih delavcev. Avstrijski vlagatelji so največji tuji vlagatelji v Sloveniji, njihov delež znaša 24,9 odstotka vseh tujih naložb. Avstrijske neposredne naložbe v Sloveniji znašajo 4,6 milijarde evrov. V Sloveniji deluje več kot tisoč podjetij z večinskim avstrijskim kapitalom. Ta imajo več kot 20 tisoč zaposlenih. Vir: Advantage Austria

Kakšno bo leto 2023?

Podjetja pa so zelo skeptična glede gospodarskih obetov za leto 2023. 64 odstotkov anketiranih podjetij pričakuje, da se bodo gospodarske razmere v letu 2023 poslabšale, napovedan je padec skupnega prometa, naročil in izkoriščenosti zmogljivosti.

Avstrijska podjetja v Sloveniji so na splošno zelo zadovoljna s kakovostjo in razpoložljivostjo lokalnih dobaviteljev. Zelo pozitivno so ocenjeni tudi infrastruktura, digitalizacija, zavedanje o kakovosti in plačilna disciplina.

Kritične točke

Po drugi strani po mnenju avstrijskih podjetij ostajajo kritične točke investicijskega okolja birokracija, davčna obremenitev podjetij, pomanjkanje kvalificiranih delavcev in visoki stroški surovin. Potencial za izboljšave vidijo v predvidljivejši ekonomski politiki, delovnopravni zakonodaji in boju proti korupciji.

Wilhelm Nest je avstrijski trgovinski svetovalec v Sloveniji in direktor Advantage Austria Ljubljana.

Pomanjkanje kvalificiranih delavcev je vedno večja težava, ki jo je opredelilo 61,8 odstotka vprašanih. Za boj proti pomanjkanju znanj in spretnosti podjetja vlagajo v usposabljanje in prekvalifikacijo svojih zaposlenih (87,3 odstotka), povečujejo plače nad povprečjem panoge (72,7 odstotka) in povečujejo avtomatizacijo/digitalizacijo (83,6 odstotka).

Nove avstrijske naložbe v Sloveniji

Vendar stopnja zavezanosti Sloveniji kot poslovni lokaciji ostaja visoka: 78 odstotkov avstrijskih podjetnikov v Sloveniji meni, da država ostaja zelo privlačna kot poslovna lokacija.

Wilhelm Nest, direktor Advantage Austria Ljubljana in avstrijski trgovinski svetovalec v Sloveniji, pojasnjuje, da več avstrijskih podjetij trenutno izraža zanimanje za vzpostavitev novih operacij v Sloveniji, nekatere obstoječe avstrijske podružnice pa razmišljajo tudi o nadaljnjih naložbah v svoje lokacije v Sloveniji.

Anketa izvajalca Advantage Austria Ljubljana je bila izvedena po spletu. Ciljna skupina ankete so bila podjetja z večinskim avstrijskim kapitalom. Anketa je bila izvedena v zadnjem lanskem četrtletju, v njej je sodelovalo 55 ljudi.