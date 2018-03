Za Gorenje Surovino se bo potegovalo pet kupcev

Velenjsko Gorenje je za nakup družbe Gorenje Surovina in njenih odvisnih družb prejelo nezavezujoče ponudbe sedmih zainteresiranih kupcev. K skrbnemu pregledu so jih povabili pet, ki bodo morali zavezujoče ponudbe oddati do konca maja.

V velenjskem proizvajalcu bele tehnike so do danes za nakup družbe Gorenje Surovine, ki se ukvarja s pridobivanjem sekundarnih surovin iz ostankov odpadkov, prejeli sedem nezavezujočih ponudb zainteresiranih strateških in finančnih vlagateljev. Po analizi so pet potencialnih vlagateljev povabili k skrbnemu pregledu, so sporočili iz Gorenja. Kdo so interesenti, v Gorenju ne razkrivajo.

V procesu skrbnega pregleda bodo izbranim potencialnim vlagateljem od prihodnjega tedna omogočili dostop od podatkov v okviru virtualne podatkovne sobe, obisk izbranih lokacij družbe Gorenje Surovina in njenih odvisnih družb ter sestanke s poslovodstvi omenjenih družb.

Zavezujoče ponudbe za nakup pričakujejo najkasneje do 29. maja.

V Gorenju so v skladu s strateško usmeritvijo osredotočanja na osnovno dejavnost nadaljujejo postopek prodaje družbe Gorenje Surovina in njenih odvisnih družb. Postopek prodaje je stekel oktobra lani, prodajo pa želijo izpeljati do julija letos. Gorenje letos načrtuje tudi prodajo družbe Gorenje Tiki, ki izdeluje grelnike vode.

Skupina Gorenje je od začetka leta organizirana v dve poslovni področji: temeljna dejavnost so gospodinjski aparati, preostale dejavnosti pa so ogrevalni sistemi, kuhinjsko pohištvo in kopalnice ter keramika, ekologija, trgovina in industrijske storitve.