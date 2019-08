Wizzair ukinja polete iz Ljubljane v Bruselj. Fraport obljublja novosti.

Madžarski nizkocenovni letalski prevoznik Wizzair z zimsko sezono 2019/2020 ukinja povezavo med Ljubljano in Brusljem oz. Charleroijem. Kot so povedali v družbi Fraport Slovenija, linija ni dosegla prevoznikovih pričakovanj. V upravljavcu ljubljanskega letališča se sicer v prihodnjih mesecih nadejajo nekaterih novosti.

Poleg povezave med ljubljanskim letališčem in belgijskim letališčem Charleroi, ki služi tudi kot drugo letališče za Bruselj, bo Wizzair v zimski sezoni ukinil letenje na še nekaterih drugih linijah med evropskimi letališči, so še navedli v Fraportu Slovenija. Dodali so, da je ukinjanje manj donosnih povezav in vzpostavljanje novih v letalski panogi povsem običajen in nikoli končan proces.

Bo iz Ljubljane mogoče leteti na nove destinacije?

V prihodnjih mesecih se v upravljavcu Letališča Jožeta Pučnika, kjer so se pred kratkim začela dela za 21 milijonov evrov vredno širitev potniškega terminala, nadejajo nekaterih novosti, o katerih pa ta trenutek še ne morejo biti konkretni. Kakšna bo shema povezav Ljubljane z drugimi destinacijami v zimski sezoni 2019/2020, bo znano konec oktobra, ko običajno objavijo zimski vozni red.

Foto: Fraport

Julija rekordno število potnikov

V Fraportu Slovenija so spomnili, da je imelo ljubljansko letališče julija rekordno število potnikov, saj je čezenj potovalo več kot 207 tisoč potnikov, kar presega mesečni rekord iz leta 2008, ko jih je bilo nekaj več kot 205 tisoč. Od januarja do julija so skupaj medtem našteli skoraj 1,07 milijona potnikov, kar je 3,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

"Omenjeni mejniki so pokazatelj rasti prometa na letališču v zadnjih letih, ki sta bili rekordni po številu potnikov v zgodovini letališča, ob trenutni rasti prometa pa bo najbrž rekordno tudi letošnje," so ocenili.

Vzroki za rast v novih povezavah

Vzroke za rast vidijo v povezavah, ki jih v enakem obdobju lani še ni bilo, predvsem v dnevnih poletih ruskega Aeroflota v Moskvo, povezavi britanskega Easyjeta z Berlinom in dodanih frekvencah poljskega Lota v Varšavo.

Čez poletje je ponudbo s poleti na Heathrow obogatil tudi British Airways, Air Serbia je vpeljala polete v Niš, jeseni pa bo število tedenskih frekvenc med Ljubljano in Parizom s šest na 12 povečal tudi Air France.