Razširjeni terminal bo izboljšal storitve in spremenil podobo brniškega letališča

Na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana so se danes položitvijo temeljnega kamna simbolno začela gradbena dela za razširitev potniškega terminala, ki naj bi trajala 24 mesecev. Novogradnja, ki sledi rasti prometa, bo korenito spremenila podobo letališča, z njo pa bodo na letališču odpravili ozka grla, izboljšali storitve in povečali udobje potnikov.

Kot je spomnil poslovodni direktor Fraporta Slovenija Zmago Skobir, je bila pot do novega terminala oziroma do razširitve obstoječega zaradi različnih okoliščin v preteklosti dolga.

Razširitev terminala zaradi rasti potniškega prometa

Nemški lastnik pa uresničuje zaveze o razvoju letališča, širitvi prometa, dodatnemu zaposlovanju in posodabljanju infrastrukture, ki jih je dal ob prevzemu. "Prvi dve leti smo rabili za konsolidacijo in uskladitev vseh procesov, potem pa takoj začeli z investicijami," je dejal Skobir.

Razširitev terminala je ključna zaradi precejšnje rasti potnikov v zadnjih letih in zaradi napovedi nadaljnje rasti, ki za prihodnjih 20 let na ljubljanskem letališču kaže od tri- do štiriodstotno letno rast prometa. Pri tem Skobirja tudi ne skrbi usoda Adrie Airways, saj je prepričan, da bo povpraševanju po letih, ki se ob rasti slovenskega gospodarstva in turizma povečuje, sledila tudi ponudba prevoznikov.

Foto: STA

Zmogljivost obstoječega terminala je oskrba 500 potnikov na uro, z novim terminalom pa se bo ta zmogljivost povečala na 1250 potnikov na uro. Na ta način bodo odpravljena ozka grla, ki se pojavljajo v odhodni hali pri prijavi na lete in pri varnostnih pregledih. Uredili bodo namreč dodatnih 14 okenc za prijavo in dve dodatni varnostni točki ter odpravili gnečo, ki se pojavlja v konicah oziroma v poletni sezoni.

Z razširitvijo bo terminal pridobili 10.000 kvadratnih metrov novih površin. Urejena bo nova odhodna hala, v kateri bo skupaj 23 okenc za prijavo na let in pet linij za varnostne preglede, pa tudi nova sortirnica prtljage, velika brezcarinska trgovina, nov poslovni salon, prenovljena bo tudi gostinska ponudba in promocijske površine.

Širitvi sledi tudi vsa logistika in odprema letal

"Izboljšujemo kakovost storitve za potnike in jim zagotavljamo večje udobje," je poudaril Skobir, ki je prepričan, da se bodo potniki najbolj razveselili tega, da bodo lahko hitreje prišli skozi terminal od prijave do udobnega komercialnega in poslovnega prostora ter prostora pred odhodom na letalo. Fraportu Slovenija pa terminal prinaša tudi dolgoročni razvoj in konkurenčnost glede na ostala letališča, je prepričan Skobir.

Širitvi terminala sledi tudi vsa logistika in odprema letal, prenavlja se celotna informatika in posodabljajo sredstva za odpremo potnikov, prtljage in tovora, je napovedal Skobir in dodal, da je Fraport Slovenija v zelo velikem investicijskem ciklu, ki je v tem in prihodnjih letih vreden več kot 40 milijonov evrov.

Foto: Klemen Korenjak

Sama izgradnja terminala bo po pogodbi z izvajalcem GIC gradnje iz Rogaške Slatine stala 17,3 milijona evrov, še štiri milijone evrov pa naj bi stala oprema. Skupaj bo tako investicija presegla 21 milijonov evrov. Za investicijo je potrebnih osem tenderjev, od tega sta dva končana, do konca tega leta v in v začetku prihodnjega pa jih bo sledilo šest, za glavno tehnološko opremo, sortirnico, varnostno ter informacijsko in komunikacijsko opremo.

Nadzor in vodenje investicije bo opravljal sam Fraport Slovenija, ki ima ekipo desetih inženirjev. Kot je povedal vodja inženiringa v Fraportu Slovenija Andrej Tominec, je njihov cilj, da terminal odprejo poleti 2021, pred začetkom predsedovanja Slovenije Svetu EU, ki se začne julija 2021. Temu bo sledila še prilagoditev in renovacija starega terminala, ki ostaja v funkciji.

Letališče bo nemoteno obratovalo tudi v času same gradnje, saj razširitev terminala pomeni praktično nov terminal oziroma novogradnjo. Med gradnjo se bodo nekoliko spreminjali le dostopi na letališče z avtomobili, kar se je zgodilo tudi že ta mesec z zaprtjem zunanjega parkirišča, kjer bo stal nov terminal.