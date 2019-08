Na brniškem letališču julija rekordno število potnikov

Ljubljansko letališče je julija zabeležilo več kot 207 tisoč potnikov, kar je največ do zdaj. S tem so presegli rekord iz leta 2008, ko so našteli nekaj več kot 205 tisoč potnikov. V prvih sedmih mesecih letošnjega leta so na letališču našteli 1,07 milijona potnikov, kar je 3,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani, so sporočili iz Fraporta.